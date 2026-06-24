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Ekstremni toplotni talas, poznatiji kao "Omega blok" koji se polako kreće ka istoku kontinenta, paralisao je svakodnevni život širom Evrope, donoseći istorijske temperaturne rekorde i ozbiljne infrastrukturne probleme.

Dok se građani suočavaju sa nezapamćenim vrelinama, raste broj ljudskih žrtava, a vlasti u nekoliko država prinuđene su na uvođenje vanrednih mera, zatvaranje obrazovnih ustanova i restrikcije u saobraćaju.

Besane noći i crveni alarm u Francuskoj

Francuska je iza sebe ostavila noći tokom kojih je bilo gotovo nemoguće spavati, zabeleživši drugu najtopliju noć u svojoj istoriji.

Nacionalni prosek temperature u utorak uveče iznosio je ekstremnih 21,5 stepeni Celzijusa, što je tek neznatno ispod apsolutnog rekorda postavljenog samo noć ranije, kada je izmereno 21,6 stepeni.

U Parizu živa u termometru tokom cele noći nije padala ispod 25,5 stepeni, dok su na ostrvu Korzika već u osam sati ujutru izmerene temperature u visokim tridesetim.

Koliko je situacija dramatična pokazuje i podatak da je više od polovine kopnenih regiona zemlje, tačnije 58 od 96 departmana, stavljeno pod najviši, crveni nivo upozorenja, što predstavlja istorijski rekord.

Posebno težak dan prognozira se za Bordo, gde je već u deset časova ujutru izmereno 33 stepena, a meteorolozi najavljuju da će maksimalna dnevna temperatura dostići čak 42 stepena Celzijusa.

1/11 Vidi galeriju Talas vrućina poznat kao Omega blok zahvatio Evropu Foto: DAVID ARJONA/EFE, LUIS TEJIDO/EFE, JAVIER ETXEZARRETA/EFE

Tragični bilans i kolaps elektromreže u Francuskoj

Dok građani na sve načine pokušavaju da pronađu osveženje, broj nesrećnih slučajeva raste iz dana u dan. Protekle noći utopile se još dve osobe, među kojima je i jedno šestogodišnje dete. Time je ukupan broj žrtava utapanja širom Francuske od 18. juna porastao na najmanje 42, pokazuju podaci koje prenosi BFMTV u saradnji sa CNN-om.

Ekstremne temperature počele su da uzimaju danak i na kritičnoj infrastrukturi, pa je tako u severozapadnom departmanu Finister u Bretanji došlo do kvara na transformatoru izazvanog pregrevanjem.

Ovaj incident ostavio je oko 68.000 domaćinstava bez električne energije, a lokalne vlasti su saopštile da u sanaciji mreže apsolutni prioritet imaju osetljive ustanove poput bolnica i domova za negu starih.

1/11 Vidi galeriju Ekstremne vrućine širom Evrope zbog "toplotne kupole" Foto: María José López / ContactoPhoto / Profimedia, Tolga Akmen/EPA

Izmenjen ritam života u Parizu i zatvaranje škola

Toplotni talas je primorao i najveće kulturno-turističke simbole Pariza na promenu režima rada.

Ajfelov toranj, koji u jeku sezone uobičajeno ostaje otvoren do iza ponoći, zatvoren je u utorak već u 16 časova, a ista mera primenjuje se i u sredu.

Muzej Luvr će takođe skratiti svoje radno vreme za dva sata u periodu od srede do subote. Drastične mere sprovode se i u prosvetnom sistemu, gde je ministar obrazovanja Eduar Žefre potvrdio da je čak 6.000 škola širom Francuske potpuno zatvoreno ili je prilagodilo svoj rad ekstremnim uslovima.

Problem dodatno usložnjava činjenica da školske zgrade u Evropi retko poseduju rashladne sisteme, zbog čega je boravak u učionicama postao neizdrživ.

Velika Britanija pred temperaturom od 40 stepeni

Ništa lakša situacija nije ni s druge strane Lamanša.

U sredu ujutru na snagu je stupilo retko crveno upozorenje na ekstremne vrućine za velike delove Engleske i Velsa, što je tek drugi takav proglašeni alarm u istoriji ove zemlje. Britanski meteorolozi očekuju da će temperature u pojedinim delovima dostići blizu 40 stepeni Celzijusa.

Stotine škola u Velikoj Britaniji već su zatvorile svoja vrata, a nadležne službe su izdale ozbiljno upozorenje zbog rizika da bi ekstremna toplota mogla da dovede do savijanja železničkih šina. Zbog potencijalnih poremećaja u infrastrukturi, građanima je upućen apel da u sredu i četvrtak putuju vozom isključivo ukoliko je to apsolutno neophodno.

1/10 Vidi galeriju Neuobičajeno visoke temperature i vrućine u Velikoj Britaniji u maju 2026. Foto: ANDY RAIN/EPA, ADAM VAUGHAN/EPA, Tolga Akmen/EPA

Tropski režim se širi ka istoku kontinenta

Posledice nezapamćenog toplotnog talasa osećaju se širom evropskog kontinenta, izazivajući lančane poremećaje u železničkom saobraćaju.

U Holandiji su brojne škole prešle na takozvani "tropski red vožnje" koji podrazumeva znatno kraće radne dane za učenike.

Kako se vreli talas progresivno pomera ka istoku, zvanična upozorenja i apeli za oprez već su izrečeni u Belgiji i Italiji, čije se službe pripremaju za pik ekstremnih temperatura koje su tokom ove nedelje okovale Evropu.

1/4 Vidi galeriju Velika Britanija toplotni talas Foto: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia, RichardBaker / Alamy / Profimedia

Šta je "Omega blok"?

Intenzivan toplotni talas koji je zahvatio Zapadnu Evropu, a koji je samo u Francuskoj odneo više od 40 smrtnih slučajeva, održava se vremenskim obrascem poznatim kao omega blok. Evo šta treba da znate o omega blokovima i da li klimatske promene znače da bi oni mogli postati češći u godinama koje dolaze.

Omega blok je vremenski obrazac koji je dobio ime po obliku grčkog slova Ω. Nastaje kada se područje toplog i stabilnog visokog pritiska "zaglavi" između dva sistema niskog pritiska.

U takvim uslovima mlazni tok, koji obično pomera vremenske sisteme sa zapada ka istoku, biva poremećen. Zbog toga se topao vazduh dugo zadržava nad istim područjem. Omega blokovi najčešće traju od tri do deset dana, ali mogu potrajati i nedeljama.

Šta se dešava tokom Omega bloka?

U središtu sistema visokog pritiska vreme je uglavnom veoma toplo, suvo i sunčano, jer se sprečava formiranje oblaka. Upravo takvi uslovi doneli su temperature iznad 40 stepeni Celzijusa u Francuskoj i Španiji.

Istovremeno, područja pod uticajem niskog pritiska imaju veću verovatnoću za hladnije i kišovitije vreme. U Britaniji je zbog položaja između ova dva sistema došlo do velikih razlika između toplijeg juga i istoka i svežijeg severa i zapada.

Da li su klimatske promene odgovorne?

Naučnici još nemaju konačan odgovor na pitanje da li klimatske promene povećavaju učestalost omega blokova. Ipak, postoji širok naučni konsenzus da klimatske promene pojačavaju intenzitet i učestalost toplotnih talasa.

Zbog emisija gasova sa efektom staklene bašte planeta se od predindustrijskog perioda zagrejala za oko 1,3 stepena Celzijusa. To znači da su današnji toplotni talasi znatno intenzivniji nego ranije.