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Visoki ruski bezbednosni zvaničnici, poznati u toj zemlji kao "siloviki", pokušavaju da ubede predsednika Vladimira Putina da odloži predstojeće izbore za Državnu dumu.

To je danas objavio ruski nezavisni medij Meduza, a prenosi Kijev post.

Prema saznanjima Meduze od dva izvora bliska ruskoj predsedničkoj administraciji, predlog su šefu Kremlja izneli visoki zvaničnici Federalne službe bezbednosti (FSB) i šef Nacionalne garde Viktor Zolotov, dugogodišnji Putinov saveznik i bivši telohranitelj.

Jedan izvor je kazao da su razgovori o odlaganju ili suštinskom otkazivanju izbora započeli u proleće 2026. godine zbog sve većih ekonomskih pritisaka, rasta cena i problema oko budžeta.

- Sprovođenje izbora u takvim uslovima je smeo zadatak - rekao je taj izvor Meduzi, tvrdeći da bi pogoršanje ekonomskih uslova moglo da utiče na javnu podršku vlastima, odnosno pad poverenja u nju.

Pad rejtinga Jedinstvene Rusije

Prema izvorima Meduze, zagovornici odlaganja izbora ukazali su na pad rejtinga vladajuće stranke Jedinstvena Rusija i pogoršanje ekonomske situacije.

1/8 Vidi galeriju Viktor Zolotov, šef ruske Nacionalne garde i bivši telohranitelj predsednika Vladimira Putina Foto: Sergey Bobylev/Pool Sputnik Kremlin

Jedan od izvora je rekao da su interne ankete koje je sprovela ruska Federalna služba zaštite (FSO) navodno pokazale niži nivo podrške nego ankete koje su sproveli državni anketari.

Izvor je tvrdio da se podrška Jedinstvenoj Rusiji kreće oko 35 odsto, što bi moglo da otežava stranci postizanje dobrog izbornog rezultata kakav se tradicionalno očekuje u Kremlju.

Zvaničnici Kremlja protive se odlaganju

Meduza je izvestila da se nekoliko uticajnih ličnosti iz Putinovog najbližeg okruženja protivi odlaganju izbora, uključujući prvog zamenika šefa kabineta Sergeja Krijenka, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva i visokog zvaničnika Kremlja Alekseja Gromova.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Izvori su rekli medijima da je Kirijenko, nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022, uspeo da ubedi Putina da ne otkaže regionalne izbore.

- Za Gromova, a posebno za Kirijenka, parlamentarni izbori su trenutak kada pokažete zašto ste neophodni - rekao je za Meduzu neimenovani politički konsultant koji sarađuje sa zvaničnicima Kremlja.

Prema izveštaju, Medvedev je takođe zainteresovan za održavanje izbora jer bi mu oni mogli stvoriti priliku da se bori za visoku poziciju u sledećoj Državnoj dumi.

Putin navodno za održavanje glasanja

Izvori bliski predsedničkoj administraciji rekli su Meduzi da i sam Putin podržava održavanje izbora u planiranom terminu.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Jedan izvor je rekao da Kremlj izbore smatra važnim političkim simbolom, posebno imajući u vidu kritike koje Moskva upućuje Ukrajini zbog toga što nije održala izbori od početka rata.

- S jedne strane, u Ukrajini nema izbora, dok ih mi imamo. To je ozbiljna politička poenta - rekao je izvor Meduzi.

On je dodao da bi odlaganje izbora moglo da se protumači kao priznanje da se situacija unutar Rusije pogoršava.

Napadi dronovima pojačavaju debatu

Iako je ruska Centralna izborna komisija zvanično zakazala parlamentarne izbore za period od 18. do 20. septembra, izvori su Meduzi rekli da su se razgovori o njihovom odlaganju intenzivirali nakon nedavnih ukrajinskih napada dronovima na Moskvu.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na hemijsku fabriku "Azot" u Novomoskovsku u Tulskoj oblasti Foto: screenshot X

Politički konsultant kazao je ruskom mediju da su razgovori o odlaganju glasanja postali "značajno češći" poslednjih nedelja.

Stručnjak za izborno pravo Andrej Buzin rekao je Meduzi da bi jedan od potencijalnih mehanizama za odlaganje izbora bio uvođenje ratnog stanja, vanrednog stanja ili stanja pojačane pripravnosti u pojedinim delovima Rusije.

1/6 Vidi galeriju Ruski PVO sistem Pancir snimlje u Moskovskoj rafineriji nafte dok se nastavljaju ukrajinski napadi dronovima Foto: screenshot X