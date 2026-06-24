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Pakistanska policija uhapsila je muškarca koji je navodno držao ženu i decu zatočene kod kuće i zlostavljao ih više od decenije.

Njegova supruga, francuska državljanka Silvi Jasmina, tvrdi da je muškarac fizički i mentalno napadao porodicu "svakodnevno" i opisao ga je kao "veoma nasilnog", rekla je lokalna policija za BBC Urdu.

Jedan od njihovih sinova uspeo je da se iskrade da podnese policijski izveštaj, što je dovelo do racije u njihovoj kući u Bari, udaljenom gradu u planinskoj provinciji Hajber Pahtunhva.

Policija je pronašla Jasminu i njeno petoro dece u skučenoj i "izuzetno trošnoj sobi", sa modricama po celom telu.

Jasmina i njena deca su odvedeni u žensko sklonište u Pešavaru. Planiraju da se vrate u Francusku, kaže policija.

Prema rečima Jasmine (54), njen muž je zatvorio porodicu otkako su se preselili u Pakistan iz Australije 2014. godine.

"Prema rečima žene... Nije joj bilo dozvoljeno da se sastane ni sa kim, njihovo dvoje starije dece je propustilo nastavu, dok je troje mlađe dece rođeno u Pakistanu i nikada se nije upisalo u školu", rekao je viši policijski službenik za BBC Urdu.

Vlasti nisu identifikovale Jasmininog muža, pakistanskog državljanina za koga kažu da je "ilegalno boravio" u Australiji kada se par upoznao.

Venčali su se 2003. godine i živeli su u Australiji do 2014. godine, kada su se preselili u Pakistan sa svoje dvoje starije dece.

Jasmina tvrdi da od tada nije imala nikakvu komunikaciju sa spoljnim svetom.

"Bili smo lišeni slobode, moj muž se nije brinuo o nama onako kako bi trebalo kao muž i otac moje dece. On nas tuče i vrši pritisak na naše živote svakodnevno", napisala je Jasmina u svojoj izjavi policiji, čije su delove objavili lokalni mediji.