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Premijer Češke Andrej Babiš je danas rekao da je sprečio predsednika Petra Pavela da ide na samit NATO 7. i 8. jula u Ankari jer će se "ceo samit vrteti" oko američkog predsednika Donalda Trampa, koga je češki predsednik više puta oštro kritikovao.

"Jako ga je kritikovao. Govorio je da je on odvratno biće i da su izbori u SAD pokazali koliko je krhka demokratija. Rekao je da je naneo NATO paktu štete više od Putina. Trampov stil je Pavel uporedio sa cenkanjem na orijentalnoj pijaci. Rekao je da mu ne bi pružio ruku", rekao je Babiš u intervjuu češkom tabloidu Blesk.

Babiš, koji se ranije dugo označavao za vatrenog pristalicu Trampa i njegovog pragmatičnog, transakcijskog stila u politici, u poslednje vreme, kako se množe problemi koje Tramp stvara Evropi, distancira se od njega. Čak je početkom ove sedmice rekao da bi Tramp trebalo da se izvini premijerki Italije Đorđi Meloni za to što je pričao da je moljakala da se slika s njim na nedavnom samitu G7.

Kako se bliži samit u Ankari, Babiš je, međutim, ponovo počeo da naglašava kako se sa Trampom sreo pet puta i da može da mu tokom neformalne večere prvog dana samita objasni zašto je Češka jedna od samo tri države u NATO koje ne ispunjavaju davno preuzeto obećanje da će za odbranu godišnje izdvajati bar dva odsto bruto domaćeg proizvoda.

"Ja to ne razumem, kada svi znamo da će se samit NATO vrteti oko Trampa koji je sada bio na G7", objasnio je Babiš da Vlada ne želi ni predlog predsednika Pavela za kompromis: ;da idu zajedno na samit, kao ranije na samite Evropske unije.

1/4 Vidi galeriju Andrej Babiš, češki milijarder i bivši premijer, u predizbornoj TV debati sa predsednikom vlade Petrom Fijalom Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Češki premijer je naglasio da je i neformalna večera važna, jer je čuo da Nemačka navodno sprema predlog da Ukrajina dobija od EU 70 milijardi evra godišnje.

Babiš insistira da ne treba da se priča o novcu za ratovanje, nego o miru, a i da bi bilo smešno da na večeri budu i šef države i šef vlade.

"Smejao bi nam se čitav svet kada bismo bili tamo zajedno, da se kao držimo za ruke, ili šta!?", kazao je Babiš.

1/15 Vidi galeriju Češka izbori Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP, MARTIN DIVISEK/EPA

Češki predsednik zatražio je u ponedeljak od Ustavnog suda da reši ko može da odlučuje o učešću šefa države na samitu, da naredi Vladi da ne postavlja administrativne ili druge prepreke kada predsednik obavlja svoju funkciju definisanu Ustavom i da joj takođe naredi da s njim sarađuje u tome.

Uz to, predsednik Pavel je tražio određivanje privremene mere: da Ustavni sud naredi da on bude šef delegacije na samitu NATO, zato što je Vlada do poslednjeg trenutka odlagala odluku da li će na samit ići premijer ili predsednik, pa će samo razjašnjavanje kakve nadležnosti ima Vlada, a kakve predsednik, stići tek pošto samit već prođe.

1/15 Vidi galeriju Petr Pavel, predsednik Češke Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Spor oko toga da li će Pavel ići na samite NATO, a premijer na samite EU, što je bilo "nepisano gvozdeno pravilo od početka", izbio je još zimus kada je šef češke diplomatije Petr Macinka, lider stranke Motoristi bliske pokretu MAGA, pretio u privatnim noćnim SMS porukama savetniku češkog predsednika da će Pavelu "spaliti sve mostove" i da će kohabitacija Vlade i predsednika biti "tako brutalna da će čak ući u udžbenike" ako ne imenuje kontroverznog influensera Filipa Tureka za ministra.