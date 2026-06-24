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Ćak i ako SAD to budu zahtevale, vojska Izraela se neće povući sa juga Libana, gde ratuje protiv militantnog pokreta Hezbolah kojeg podržava Iran, izjavio je danas izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

"Ne povlačimo se!", rekao je Kac.

Vojska Izraela je prošle nedelje saopštila da ne planira skoro povlačenje iz Libana i objavila ažuriranu mapu "Zone bezbednosti" na jugu te zemlje, u kojoj su izraelske trupe.

1/4 Vidi galeriju Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Printscren YouTube/TV7 Israel News

Ta zona proteže se duž cele granice Libana i Izraela, i ulazi 10 kilometara duboko u libansku teritoriju.

"Izraelske snage su raspoređene u Zoni bezbednosti, oko 10 kilometara unutar libanske teritorije, zbog operativnih potreba. Izraelski vojnici će nastaviti da uklanjaju pretnje i jačaju odbranu stanovnika severnog Izraela", saopštila je vojska Izraela na društvenoj mreži X.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

On je na konferenciji u Tel Avivu rekao da neće biti dozvoljen povratak 200.000 Libanaca raseljenih sa juga te zemlje zbog ranijih napada na izraelske trupe u zonama bezbednosti u kojima je bilo i civilno stanovništvo.