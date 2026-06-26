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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Turskoj, u kojoj su učestvovala dva automobila i jedan minibus, poginule su tri mlade devojke, dok je pet osoba povređeno.

Poginule su Selinaj Saral (22), koja je upravljala jednim od automobila, i njena saputnica Nilaj Bilgin (23). Obe su ostale zarobljene u vozilu koje je nakon sudara izgorelo. Treća žrtva, Gamze Sakli (19), od siline udara izletela je iz automobila na kolovoz i preminula na licu mesta. Lekari se i dalje bore za živote tri osobe koje se nalaze u kritičnom stanju.

Detalji nesreće

Nesreća se dogodila oko 23 časa na crnomorskom priobalnom putu. Selinaj Saral je, vozeći automobil iz pravca Artvina prema Rizeu, izgubila kontrolu nad volanom. Automobil je najpre udario u stub ulične rasvete na razdelnom ostrvu, a potom prešlo u suprotnu traku.

U suprotnoj traci došlo je do direktnog sudara sa automobilom kojim je upravljao Ishak Bejaz (67), nakon čega se vozilo devojaka zapalilo i ubrzo ga je progutao plamen. U tom trenutku, na oba automobila naleteo je i minibus za čijim je volanom bio Sezgin Čelik (37).

Na mesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci, policija i Uprave za vanredne situacije. Iako su vatrogasci brzo lokalizovali i ugasili požar, lekarima je preostalo samo da konstatuju smrt tri mlade devojke.

1/4 Vidi galeriju Devojke stradale u saobraćajnoj nesreći u Turskoj kod Rize, među njima glumica iz serije "Oči Crnog mora" Foto: Društvene Mreže

Stanje povređenih i istraga

U udesu je povređeno pet osoba: Ishak Bejaz (67) vozač drugog automobila, Sezgin Čelik (37) vozač minibusa, i putnici Ahsen Kandiš (21), Sadik Namoglu (50) i Ahmet Hamdi Ozdal (65).

Svi povređeni su kolima hitne pomoći hitno prevezeni u Kliničko-bolnički centar u Rizeu. Prema zvaničnim informacijama, Bejaz, Namoglu i Ozdal su u teškom stanju i lekari im se bore za život. Detaljna istraga o uzrocima ove tragedije je u toku.

Bolne uspomene na društvenim mrežama

Nakon vesti o tragediji, na društvenim mrežama su se pojavili poslednji zajednički snimci i fotografije nastali neposredno pre nesreće. Oni svedoče o tome da su Selinaj, Nilaj i Gamze bile bliske prijateljice koje su radosne krenule na zajednički put.

Mediji prenose da je najmlađa među njima, devetnaestogodišnja Gamze Sakli, radila kao frizerka, ali se uspešno bavila i glumom - nedavno je ostvarila zapaženu sporednu ulogu u popularnoj turskoj seriji "Oči Crnog mora".