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Severna Koreja pustila je danas u rad novi razarač od 5.000 tona "Čo Hjon", a lider te zemlje Kim Džong Un je izjavio da će borbene sposobnosti mornarice biti ojačane do nivoa "vrednog svakog divljenja".

Ceremonija je održana nakon što je Sjeverna Koreja predstavila ratni brod u aprilu prošle godine u nastojanju da ojača pomorsku moć zemlje, prenosi agencija Jonhap i dodaje da je "Čo Hjon" testiran nekoliko meseci pre nego što je pušten u rad.

1/9 Vidi galeriju Severna Koreja pustila u rad novi razarač od 5.000 tona "Čo Hjon" Foto: STR / AFP / Profimedia

Kim je rekao da razarač poseduje "najsavršenije, najkompleksnije operativne i borbene sposobnosti".

"Borbene sposobnosti naše mornarice će da rastu i da budu vredne divljenja", rekao je on.

Rekao je da je ranije mornarica bila najslabija tačka vojske, ali da su se sada stvari promenile.

"Raspoređivanje razarača je strateški kurs od ključne važnosti. To će da ojača nuklearni odvraćajući potencijal zemlje i da omogući raznolikije i efikasnije delovanje njenih nuklearnih snaga. Program opremanja mornarice nuklearnim oružjem nepogrešivo sledi planirani kurs", rekao je on.

Kim je najavio puštanje u rad još jedan razarač - Kang Kon, kao i strateške ratne brodove od 10.000 tona jedan za drugim.