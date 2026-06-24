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Austrijska turistkinja Elizabet O. doživela je stravičnu nesreću na odmoru iz snova na Galapagoskim ostrvima, kada ju je tokom ronjenja napala ajkula. Zbog težine povreda, lekari su bili primorani da joj amputiraju potkolenicu desne noge, i to samo nekoliko dana pre njenog 30. rođendana.

Kako je došlo do napada?

Elizabet je sa suprugom bila na vođenoj turi ronjenja, nadajući se da će videti morske lavove i kornjače. Grupa od osam turista i vodič krenula je sa ostrva Santa Kruz ka zalivima obližnjeg ostrva Santa Fe.

Drama u vodi se odigrala u nekoliko sekundi: Nakon što je podesila svoju kameru u plićaku Tihog okeana, Elizabet je skočila u vodu. Samo nekoliko trenutaka kasnije osetila je snažan ugriz i shvatila da ju je ajkula ščepala za desnu nogu.

Dok je očajnički pokušavala da se oslobodi predatora koji se, prema njenim rečima, "stvorio niotkuda", ajkula ju je još tri puta ugrizla za levu nogu.

Brza reakcija i borba za život

Iako teško povređena, Elizabet je uspela da se otrgne iz čeljusti nemani. Srećom, u njenoj turističkoj grupi bila su i dva lekara iz Kanade koji su joj odmah pružili prvu pomoć na brodu.

Čamac ju je hitno vratio na ostrvo Santa Kruz gde je operisana, a potom je prebačena u bolnicu u gradu Gvajakil, na kopnenom delu Ekvadora.

"Kada sam videla svoju nogu nakon napada, odmah sam znala da joj nema spasa", izjavila je Elizabet kasnije za austrijske medije.

Oporavak i optimizam uprkos tragediji

Uprkos gubitku dela noge, ova mlada žena pokazuje neverovatnu hrabrost. Svoj 30. rođendan proslavila je u bolničkom krevetu, a rane na levoj nozi joj uspešno zarastaju. Trenutno uz pomoć hodalice ponovo uči da hoda i čeka odobrenje za povratak u Austriju.

"Današnje proteze su prava čuda. Zahvalna sam što sam živa i sigurna sam da ću nastaviti da živim normalnim životom", optimistična je Elizabet.

Bezbednost na Galapagosu

Lokalne vlasti su pokrenule istragu o ovom događaju, ali tačna vrsta ajkule koja je izvela napad još uvek nije identifikovana.

Iako u vodama oko Galapagosa žive opasne vrste poput tigraste i galapagoske ajkule, do sada na ovim ostrvima nikada nisu zabeleženi smrtni slučajevi usled napada ovih životinja. Turistima se i dalje strogo savetuje da rone isključivo u pratnji licenciranih vodiča.