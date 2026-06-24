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Teško bolesno dete mlađe od 12 godina eutanazirano je u Holandiji, što je prvi takav slučaj otkako je zakon promenjen pre dve godine.

U pismu parlamentu, holandska ministarka zdravlja Sofi Hermans je rekla da je dete umrlo prošle godine, ali nije precizirala godine, datum smrti ili bolest od koje je bolovalo, javio je holandski javni emiter NOS, a prenosi britanski Independent.

Visok prag

Zakon u Holandiji je izmenjen 2024. godine kako bi se proširila mogućnost eutanazije na decu mlađu od 12 godina, omogućavajući im da "umru dostojanstveno" ako nema načina da se izbegne izuzetno jak bol ili patnja.

Ranije je postupak bio dozvoljen samo za novorođenčad i decu stariju od 12 godina, a pacijentima mlađim od 18 godina je bila potrebna saglasnost roditelja ili staratelja.

Prema zakonu o eutanaziji, osoba mora biti u situaciji nepodnošljive patnje bez realne nade u olakšanje i trebalo bi da se koristi samo u izuzetnim i ekstremnim okolnostima.

Da bi sproveo postupak, lekar mora da ubedi vlasti da je eutanazija odgovarajuća mera i da ne postoji humana alternativa. Prag je, prema pisanju Independenta, izuzetno visok kada se zakon primenjuje na malu decu.

Ministarka Hermans je rekla da je revizioni odbor ispitao slučaj i razgovarao sa lekarom koji je u pitanju, prema navodima NOS-a.

Odluka odbora je prosleđena Državnom tužilaštvu, koje mora konačno utvrditi da li je lekar postupio u skladu sa zakonom. Preporuka revizionog odbora biće uskoro objavljena, objasnila je.

Vladine smernice

Kada su pravila promenjena, očekivalo se da će se postupak koristiti na oko petoro dece svake godine.

"Eutanazija je dozvoljena samo za pacijente čija nepodnošljiva patnja bez ikakvih izgleda na poboljšanje ima medicinsku dimenziju", navodi se u vladinim smernicama.