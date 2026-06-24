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Moskva je pripremila mere za odmazduu slučaju moguće zaplene ruske imovine u inostranstvu, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija.

"U slučaju moguće zaplene naše suverene imovine u inostranstvu, a to se dešava, pripremljene su mere za odmazdu kojima će strana imovina u Rusiji biti zaplenjena", rekao je Medvedev tokom svog govora na plenarnoj sednici Sanktpeterburškog međunarodnog pravnog foruma (SPILF).

Medvedev je politiku sankcija Zapada nazvao preraspodelom tuđe imovine i uporedio ove akcije sa piraterijom.

"Politika sankcija je u istom duhu. Svi razumemo: bez obzira koliko lepo se to objašnjava, to je preraspodela tuđe imovine - piratiranje brodova i tereta, napad na stranu imovinu zemalja, uključujući i našu, i drugih zemalja", rekao je Medvedev, prenose RIA Novosti.

Agencija podseća da je, od 2022. godine, Evropska unija već usvojila 20 paketa sankcija protiv Rusije i nastavlja da razvija nove.

Medvedev je izjavio i da su danas na čelu evropske politike potomci preživelih nacista.

"Danas, čitajući velike stihove Povelje UN, ne treba gajiti iluzije. Ovaj prelepi tekst decenijama nije uspeo da iskoreni ideje o rasnoj i nacionalnoj superiornosti iz razmišljanja zapadnih elita.

Na kraju krajeva, nacizam, koji je nekada postojao samo u tragovima, pronašao je plodno tlo među svojim ideološkim i, iskreno rečeno, direktnim biološkim potomcima, od kojih neki danas stoje na čelu evropske politike", istakao je Medvedev.