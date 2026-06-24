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U Velikoj Britaniji je danas zabeležena najviša junska temperaturu u istoriji merenja, sa 35,7 stepeni Celzijusa na jugu Engleske, javljaju britanski mediji.

Rekordna temperatura izmerena je u mestu Čarlvud, u Engleskoj, prenosi BBC.

Prethodni rekord za jun, koji datira od početka zvaničnih merenja 1884. godine, iznosio je 35,6 stepeni Celzijusa, zabeležen 1957. godine i kasnije izjednačen 1976. godine.

Najviša temperatura ikada zabeležena u Velikoj Britaniji iznosila je 40,3 stepena Celzijusa, a izmerena je u julu 2022. godine.

Junski toplotni talas usledio je nakon rekordno toplog maja, kada je u Britaniji zabeležen najtopliji dan za taj mesec sa temperaturom od 35,1 stepen Celzijusa.