Rekordna temperatura izmerena je u mestu Čarlvud, u Engleskoj.
Izmereno 35,7 stepeni Celzijusa na jugu Engleske
REKORD I U BRITANIJI: Zabeležena najviša junska temperaturu u istoriji merenja
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U Velikoj Britaniji je danas zabeležena najviša junska temperaturu u istoriji merenja, sa 35,7 stepeni Celzijusa na jugu Engleske, javljaju britanski mediji.
Rekordna temperatura izmerena je u mestu Čarlvud, u Engleskoj, prenosi BBC.
Prethodni rekord za jun, koji datira od početka zvaničnih merenja 1884. godine, iznosio je 35,6 stepeni Celzijusa, zabeležen 1957. godine i kasnije izjednačen 1976. godine.
Najviša temperatura ikada zabeležena u Velikoj Britaniji iznosila je 40,3 stepena Celzijusa, a izmerena je u julu 2022. godine.
Junski toplotni talas usledio je nakon rekordno toplog maja, kada je u Britaniji zabeležen najtopliji dan za taj mesec sa temperaturom od 35,1 stepen Celzijusa.
Kurir.rs/BBC
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