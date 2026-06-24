Slušaj vest

U Velikoj Britaniji je danas zabeležena najviša junska temperaturu u istoriji merenja, sa 35,7 stepeni Celzijusa na jugu Engleske, javljaju britanski mediji.

Rekordna temperatura izmerena je u mestu Čarlvud, u Engleskoj, prenosi BBC.

Prethodni rekord za jun, koji datira od početka zvaničnih merenja 1884. godine, iznosio je 35,6 stepeni Celzijusa, zabeležen 1957. godine i kasnije izjednačen 1976. godine.

Najviša temperatura ikada zabeležena u Velikoj Britaniji iznosila je 40,3 stepena Celzijusa, a izmerena je u julu 2022. godine.

Junski toplotni talas usledio je nakon rekordno toplog maja, kada je u Britaniji zabeležen najtopliji dan za taj mesec sa temperaturom od 35,1 stepen Celzijusa.

Kurir.rs/BBC

Ne propustitePlanetaREKORDNI TOPLOTNI TALAS POGODIO EVROPU: Desetine mrtvih, upozorenja širom kontinenta! Posledice klimatskih promena sve vidljivije! (MAPA)
britanija vrucine EPA Andy Rain.jpg
DruštvoKLIMATOLOG IZNEO ZABRINJAVAJUĆE PROGNOZE: NAJGORE TEK SLEDI, KLIMA SE OZBILJNO PROMENILA! Zahlađenje se očekuje tek u OVOM PERIODU
vrer.jpg
DruštvoTROPSKI DAN JE PRED NAMA! Nesnosne vrućine u utorak, temperature blizu 40. podeoku na skali!
whatsapp-image-20220817-at-2.22.31-pm.jpg
PlanetaFRANCUSKA ZABELEŽILA NAJTOPLIJI DAN U ISTORIJI: Ekstremni toplotni talas, više od 40 mrtvih zbog utapanja! ZATVOREN AJFELOV TORANJ!
Francuska04 EPA Yoan Valat.jpg