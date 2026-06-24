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Jedan poljoprivrednik preminuo je od posledica toplotnog udara u Italiji, dok je Ministarstvo zdravlja proglasilo najviši, crveni nivo uzbune u 16 gradova širom zemlje zbog ekstremnog talasa vrućina.

Poljoprivrednik Đ.V. (57) pronađen je bez svesti na njivi u blizini Lodija, a posle hitne intervencije medicinskih radnika Crvenog krsta konstantovana je smrt, prenosi Republika.

Italijansko Ministarstvo zdravlja stavilo je danas 16 od 27 najvećih gradova pod crveni, najviši stepen uzbune zbog ekstremnih temperatura i toplotnog talasa koji pogađa ovu zemlju i veći deo Zapadne Evrope, prenosi Ansa.

Latina se u sredu pridružila 15 gradova koji su već bili u crvenom stepenu uzbune, a to su: Ankona, Bolonja, Bolcano, Breša, Firenca, Frozinone, Milano, Peruđa, Peskara, Rijeti, Rim, Torino, Verona, Venecija i Viterbo.

Prema najavama, u četvrtak će Ministarstvo proglasiti crveni stepen uzbune i u Bariju.

Sistem uzbune Ministarstva zdravlja ima tri nivoa pored nultog, zelenog (nema uzbune), a žuti nivo predstavlja početni stepen uzbune.

Drugi, narandžasti nivo, označava da vremenski uslovi mogu ugroziti zdravlje ranjivih grupa, poput starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Crveni nivo (treći) stupa na snagu u trenutku kada ekstremna vrućina postaje opasna po zdravlje celokupne populacije, a ne samo osetljivih grupa.