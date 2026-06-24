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Nadzorno telo Međunarodnog krivičnog suda (ICC) zaključilo je da je glavni tužilac Karim Kan imao neprimeren seksualni odnos sa mlađom članicom osoblja i preporučilo je njegovo razrešenje, navodi se u dokumentu u koji je Rojters imao uvid.

To je prvi put da su objavljeni detalji odluke o optužbama za nedolično ponašanje koje je advokatica podnela 2024. godine protiv Kana, 56-godišnjeg britanskog advokata, uključujući preporuku da bude smenjen.

Foto: EPA/MYKOLA TYS, AP/Vladimir Gerdo

Odluka izvršnog biroa upravnog tela ICC uticaće na glasanje o njegovom razrešenju na Skupštini država članica, u Njujorku 24. jula. Kan je više puta negirao navode.

Njegovi advokati ocenili su da je odluka "nezakonita, proceduralno nepravedna i bez dovoljno dokaza", pozivajući se na raniju procenu sudija da optužbe nisu dokazane "van razumne sumnje".

Biro ICC je, međutim, naveo da raspolaže dovoljnim dokazima, pozivajući se na izveštaj jednogodišnje istrage Ujedinjenih nacija.

U dokumentu od 27 stranica, koji su Rojtersu pokazala dva nezavisna izvora, tvrdi se da je odnos započeo u martu 2023. godine i da je, zbog neravnoteže moći između tužioca i zaposlene, takav odnos bio neprihvatljiv, čime je, kako se ocenjuje, Kan počinio ozbiljnu zloupotrebu službenog položaja.

"Njegovo ponašanje se vremenom pogoršavalo, što je rezultiralo time da je imao seksualni kontakt sa njom bez pristanka u svojoj kancelariji, u svojoj privatnoj rezidenciji i tokom misije", navodi se u dokumentu.

Za smenu Kana potrebna je većina glasova, odnosno najmanje 63 od ukupno 125 država članica ICC.

Kan, bivši advokat odbrane koji je preuzeo najvišu funkciju u sudu pre pet godina, suspendovan je od strane Međunarodnog krivičnog suda (ICC) i britanskog nezavisnog regulatora za sudske advokate, koji će razmatrati njegovu budućnost u narednim nedeljama.

Kanove pristalice sugerisale su da je on postao politička meta zbog traženja naloga za hapšenje izraelskih zvaničnika 2024. godine zbog ponašanja Izraela u ratu u Gazi.

SAD su uvele sankcije protiv 11 sudija i tužilaca ICC, uključujući Kana, zbog naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, kao i zbog ranije istrage o američkim trupama u Avganistanu.

Podsećamo, Kan je izdao i nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina, optužujući za da je počinio ratni zločin nezakonitog deportovanja sviše stotina dece iz Ukrajine u Rusiju.

Kanovi zamenici vode tužilaštvo otkako je on otišao na dobrovoljno odsustvo prošlog maja.