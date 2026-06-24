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Komunikaciona oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Ovaj razvoj događaja dolazi nakon Zelenskog upozorenja Minsku da Belorusija ima nedelju dana da ukloni opremu ili će se suočiti sa neodređenim akcijama Ukrajine.

- Prema informacijama koje sam dobio, oprema je prestala da radi na teritoriji Belorusije od 22. juna - rekao je Zelenski, preneo je Kijev independent.

- Da li je demontirana ili ne, iskreno još ne znam. Činjenica je da, od danas, oprema više ne radi - dodao je.

Ukrajinski predsednik je ranije rekao da se sistemi sastoje od opreme postavljene na komunikacionim tornjevima i da se koriste za podršku ruskim napadima dronova na Ukrajinu.

Poznato je da se ruski dronovi tipa „Šahed“ oslanjaju na radio-komunikacione mreže i zemaljsku infrastrukturu za navigaciju tokom udara na velike udaljenosti.