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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pobeđujemo u velikoj meri. Iran pravi veoma velike ustupke. Videćemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp obraćajući se novinarima, prenosi Rojters.

Sporazum između SAD i Irana, prvi koji su potpisali američki i iranski predsednik od Islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da su dve strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem meseca, najverovatnije u Švajcarskoj.

"Ako Iran želi dobar i stvaran sporazum, Sjedinjene Američke Države su otvorene za to. Ako ne želi, predsednik (SAD) ima druge opcije", poručio je Rubio.

Kurir.rs/Rojters

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