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Usvajanje rezolucije o ratnim ovlašćenjima američkog predsednika u vezi sa Iranom izazvalo je brojne reakcije u Vašingtonu. Iako rezolucija nije pravno obavezujuća, činjenica da su je podržala i četvorica republikanskih senatora otvorila je pitanje koliko ona može da utiče na dalju politiku predsednika Donalda Trampa prema Iranu, ali i na odnose sa Izraelom.

O tome su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković, predstavnik Pupin inicijative Petar Ivić i predsednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin.

Vuković: Rezolucija je upozorenje, ali neće zaustaviti Trampa

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković ocenio je da rezolucija nema obavezujuću snagu, ali da predstavlja važan politički signal o raspoloženju u američkom Kongresu.

- Rezolucija jeste bitna, ima težinu, a doneta je usred konflikta, zbog čega je politički značajnija. Ona govori o odnosu snaga i raspoloženju zakonodavaca, ali neće zaustaviti Donalda Trampa u njegovim namerama. On će se baviti kontrolom štete i nastaviti da vodi politiku na način koji je karakterističan za njega - rekao je Vuković.

On smatra da će američki predsednik nastaviti da koristi izvršna ovlašćenja, uprkos protivljenju dela republikanaca.

- Tramp će izaći na kraj i sa ovom rezolucijom i sa međuizborima. Već je počeo da kritikuje republikanske senatore koji ga nisu podržali, ali suštinski ova odluka neće promeniti njegov pravac delovanja - ocenio je.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o odnosu snaga na Bliskom istoku, Vuković smatra da nijedna strana iz sukoba nije ostvarila potpunu pobedu.

- Amerika jeste vojno premoćna, ali ova operacija nije dala rezultate kojima se Tramp nadao. Istovremeno, Iran se ponaša kao strana koja nije poražena, ne odustaje ni od jednog svog ključnog interesa i ostavlja otvorena brojna pitanja, od Hormuškog moreuza do Libana. Utisak je da trenutno svi žele da rat stane, ali suštinski ništa nije završeno - rekao je Vuković.

Ivić: Tramp je dobio politički signal, ali ne i ograničenje

Predstavnik Pupin inicijative Petar Ivić ocenio je da rezolucija predstavlja političku poruku, ali da nema pravnu snagu koja bi ograničila predsednika SAD.

- Ovo jeste svojevrsno upozorenje Trampu, ali nije pravno obavezujuće. Prvi put je ovakva rezolucija prošla pre svega zbog spleta okolnosti, uključujući odsustvo dvojice republikanskih senatora i različite političke motive četvoro republikanaca koji su glasali za nju - rekao je Ivić.

Petar Ivić, Pupin Inicijativa Foto: Kurir Televizija

On smatra da je Tramp lično pogođen ovim glasanjem, ali da ono neće promeniti njegovu politiku.

- Poznajući njegove karakterne osobine, mislim da ga je ova odluka lično uvredila. Međutim, interes i Kongresa i Bele kuće jeste isti – da se pronađe izlazna strategija i dođe do mira. Razlika je samo u tome ko želi da kontroliše taj proces - rekao je.

Ivić ističe da američku administraciju ka deeskalaciji pre svega guraju ekonomski razlozi.

- Rat je izuzetno skup. Tu su ogromni troškovi vojnih operacija, posledice po energetiku, skok cena nafte i LNG-a, ali i približavanje međuizbora. Sve to predstavlja dodatni motiv da Trampova administracija što pre pronađe izlaz iz ove krize, a Iran je toga svestan i zbog toga odugovlači pregovore - ocenio je.

Cvetićanin: Rezolucija je Trampu dala dodatni prostor prema Izraelu

Predsednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin smatra da je čitava situacija deo političke igre i da rezolucija zapravo nije oslabila američkog predsednika.

- Mislim da je ovo politički teatar. Ključni odnos danas nije između Amerike i Irana, već između Amerike i Izraela, jer njihove bezbednosne procene više nisu potpuno iste. Upravo zbog toga ova rezolucija Trampu daje dodatni manevarski prostor prema Izraelu - rekao je Cvetićanin.

Prema njegovim rečima, predsednik SAD sada može da se pozove na stav Kongresa ukoliko bude odbijao dalje širenje sukoba.

- Tramp može da kaže izraelskom rukovodstvu da ima ograničenja koja mu nameće američki zakonodavni sistem. Rezolucija mu ne vezuje ruke kada je reč o komandovanju vojskom, ali mu daje politički argument da ne ulazi u dugotrajan rat - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o budućnosti sukoba, Cvetićanin smatra da je trenutno najrealniji scenario nastavak nestabilnog primirja.

- Nalazimo se u situaciji ni rata ni mira. Ako ovaj sukob jednog dana bude deo udžbenika istorije, verovatno će biti opisan kao rat koji je stalno prelazio iz faze sukoba u fazu primirja. Ključno pitanje biće odnos Amerike i Izraela, dok je memorandum pre svega važan zbog regulisanja plovidbe kroz Hormuški moreuz i stabilizacije tržišta energenata. Zbog toga očekujem da će se nastaviti stanje u kojem formalno nema rata, ali ni trajnog mira - zaključio je Cvetićanin.