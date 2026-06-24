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Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da je Italija dozvolila poletanje oko 500 američkih vojnih aviona iz baza SAD na svojoj teritoriji tokom američkih i izraelskih napada na Iran.

U intervjuu za Foks njuz, Rute je rekao da su "zemlja za zemljom, saveznik za saveznikom" stavljali svoje vojne baze na raspolaganje, navodeći da je između 4.000 i 5.000 aviona poletelo iz evropskih baza kao podrška operaciji "Epski bes".

"Evropa je platforma za projekciju američke moći", rekao je Rute.

Vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni prethodno je saopštila da će korišćenje američkih baza u Italiji biti dozvoljeno samo za logističke i tehničke letove u skladu sa bilateralnim sporazumom koji reguliše prisustvo američkih snaga u zemlji.

Ruteove izjave izazvale su oštru reakciju italijanskog ministra odbrane Gvida Krozeta, čije je ministarstvo saopštilo da su "dozvoljeni isključivo letovi u skladu sa ugovorima" i ocenilo da je poruka generalnog sekretara NATO-a "potpuno netačna".

„Kao što je već razjašnjeno u parlamentu, vlada je odobrila isključivo tehničke i logističke, nekinetičke aktivnosti“, rekao je ministar, dodajući da je Italija odbila zahteve koji su prelazili ta ograničenja.

Opozicione stranke zatražile su objašnjenje vlade.

Poslanik Zelenih Anđelo Boneli optužio je Meloni da je "obmanula italijansku javnost i parlament" i pozvao italijansku premijerku da se hitno izjasni o tom pitanju.