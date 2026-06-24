I ŠPANIJA GORI NA PREKO 40 STEPENI: Najtopliji junski dani za više od 70 godina, ima mrtvih! (VIDEO)
Ekstremni toplotni talas koji je pogodio veći deo Španije obara temperaturne rekorde, zabeleženi su najtopliji junski dani od početka merenja, a najmanje jedna osoba je preminula.
Prema preliminarnim podacima španske državne meteorološke agencije AEMET-a, 22. i 23. jun bili su najtopliji junski dani u Španiji od početka zvaničnih merenja 1950. godine, prenosi Pais.
Prosečna temperatura na Iberijskom poluostrvu bila je čak 7,1 stepen iznad uobičajenih vrednosti za ovaj period.
Ekstremne vrućine donele su i nove rekorde. Na meteorološkoj stanici Tama u oblasti Lijebana, u Kantabriji, juče je izmereno 43,7 stepeni, što je najviša temperatura ikada zabeležena u toj autonomnoj zajednici.
Najmanje jedna osoba preminula je od posledica toplotnog udara. Reč je o 68-godišnjem muškarcu iz Almerije, u Andaluziji, na jugoistoku Španije, koji je preminuo u bolnici nakon što mu je pozlilo usled visokih temperatura.
Još nekoliko osoba u Andaluziji zatražilo je medicinsku pomoć zbog posledica vrućine. Zdravstvene službe u pojedinim regionima prijavile su povećan broj pacijenata.
Baskijska zdravstvena služba saopštila je da je 44 osobe zbrinuto zbog tegoba izazvanih visokim temperaturama, dok je u Andaluziji od sredine maja zabeleženo više stotina intervencija povezanih sa toplotom.
Vlasti širom zemlje uvele su mere za zaštitu stanovništva. U gradovima Saragosa i Ueska snižene su cene ulaznica za javne bazene, dok je u Logronju ulazak na bazene besplatan tokom trajanja toplotnog talasa. U tom gradu uključene su i ukrasne fontane i prskalice za rashlađivanje građana.
Zbog opasnosti od požara pojedini gradovi otkazali su tradicionalne proslave praznika San Huana, uključujući paljenje lomača i vatromet. U mnogim sredinama otvorena su i takozvana "skloništa od vrućine", klimatizovani javni prostori namenjeni građanima koji žele da se zaštite od visokih temperatura.
AEMET upozorava da su toplotni talasi u Španiji sve učestaliji i da se pojavljuju ranije nego pre, što stručnjaci povezuju sa posledicama klimatskih promena.
Kurir.rs/Agencije