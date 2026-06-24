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Ekstremni toplotni talas koji je pogodio veći deo Španije obara temperaturne rekorde, zabeleženi su najtopliji junski dani od početka merenja, a najmanje jedna osoba je preminula.

Prema preliminarnim podacima španske državne meteorološke agencije AEMET-a, 22. i 23. jun bili su najtopliji junski dani u Španiji od početka zvaničnih merenja 1950. godine, prenosi Pais.

Prosečna temperatura na Iberijskom poluostrvu bila je čak 7,1 stepen iznad uobičajenih vrednosti za ovaj period.

Ekstremne vrućine donele su i nove rekorde. Na meteorološkoj stanici Tama u oblasti Lijebana, u Kantabriji, juče je izmereno 43,7 stepeni, što je najviša temperatura ikada zabeležena u toj autonomnoj zajednici.

Najmanje jedna osoba preminula je od posledica toplotnog udara. Reč je o 68-godišnjem muškarcu iz Almerije, u Andaluziji, na jugoistoku Španije, koji je preminuo u bolnici nakon što mu je pozlilo usled visokih temperatura.

Još nekoliko osoba u Andaluziji zatražilo je medicinsku pomoć zbog posledica vrućine. Zdravstvene službe u pojedinim regionima prijavile su povećan broj pacijenata.

Baskijska zdravstvena služba saopštila je da je 44 osobe zbrinuto zbog tegoba izazvanih visokim temperaturama, dok je u Andaluziji od sredine maja zabeleženo više stotina intervencija povezanih sa toplotom.

Vlasti širom zemlje uvele su mere za zaštitu stanovništva. U gradovima Saragosa i Ueska snižene su cene ulaznica za javne bazene, dok je u Logronju ulazak na bazene besplatan tokom trajanja toplotnog talasa. U tom gradu uključene su i ukrasne fontane i prskalice za rashlađivanje građana.

Foto: SALAS/EFE

Zbog opasnosti od požara pojedini gradovi otkazali su tradicionalne proslave praznika San Huana, uključujući paljenje lomača i vatromet. U mnogim sredinama otvorena su i takozvana "skloništa od vrućine", klimatizovani javni prostori namenjeni građanima koji žele da se zaštite od visokih temperatura.

AEMET upozorava da su toplotni talasi u Španiji sve učestaliji i da se pojavljuju ranije nego pre, što stručnjaci povezuju sa posledicama klimatskih promena.