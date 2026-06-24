"NISAM TRAŽIO TRAMPOVU DOZVOLU ZA NAPAD NA IRAN"! Netanjahu: Neću da čekam naše neprijatelje da nas unište!
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da nikada nije tražio dozvolu od predsednika SAD Donalda Trampa da napadne Iran prošle godine.
"Jednostavno sam ga obavestio. Rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno, iz sveg glasa, izjavljuju da žele da nas unište, a i Ameriku takođe. To neću da dozvolim. I zato smo dejstvovali. Nisam tražio dozvolu", rekao je Netanjahu u govoru na konferenciji Muni Ekspo u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.
Ocenjuje se da su ovi komentari Netanjahua usmereni na potvrđivanje strateške nezavisnosti Izraela u jeku tenzija između Izraela i SAD zbog Trampovog kontinuiranog nastojanja da postigne sporazum sa Iranom, ali i izraelske zabrinutosti zbog američkih ograničenja na slobodu izraelskog vojnog delovanja, navodi izraelski portal.
Kurir.rs/Tajms of Izrael