"Jednostavno sam ga obavestio. Rekao sam mu da idemo na Iran jer neću da sedim i da čekam naše neprijatelje koji otvoreno, iz sveg glasa, izjavljuju da žele da nas unište, a i Ameriku takođe. To neću da dozvolim. I zato smo dejstvovali. Nisam tražio dozvolu", rekao je Netanjahu u govoru na konferenciji Muni Ekspo u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.