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Ubio ih je iz vatrenog oružja, a onda seo na zid i sačekao policiju. Ovo je epilog porodične drame koja se odigrala danas popodne u Italiji, kada je Pjero Morikoni (63), građevinski radnik, ubio iz vatrenog oružja svoju ženu Keti Andreoni (52), domaćicu, i njihovog sina Mirka Morikonija (24), konobara i amaterskog pevača.

Objava mladića iz 2022. godine možda je pružila motiv za masakr.

- Strašno je pomisliti da bi otac više voleo da si mrtav nego homoseksualac - napisao je Mirko na društvenim mrežama.

Istražitelji će utvrditi uzrok nakon istrage. Ono što je u ovom trenutku sigurno jeste da se dvostruko ubistvo dogodilo kada se Mirko vratio kući sa ručka kod tetke, koja živi pored kuće njegovih roditelja, oko 14:30. Pucnji su prekinuli tišinu ulice Via dela Kosta, a komšije, od kojih su neki bili rođaci, potrčale su. Pronašli su Pjera Morikonija kako sedi na niskom zidu. Već je vratio oružje, koje je bilo uredno registrovano, u kuću, dok su tela Keti i Mirka ležala na zemlji u bašti. Šezdesettrogodišnjak je oboma pucao u stomak.

- Otarasio sam ih se - navodno je rekao Morikoni rođacima i komšijama pre nego što su karabinjeri stigli.

Neko vreme, prema svedočenjima onih koji žive u tom kraju, porodična situacija je izgledala poremećena svađama i neslaganjima. U malom selu, mnogi ljudi, delimično zbog porodičnih veza, primetili su znake uznemirenosti kod ubice.

Niko, uprkos osećaju porodičnih problema, ne bi očekivao da će šezdesettrogodišnjak uzeti lovačku pušku i ubiti svoju ženu i sina. Sada je na istražiteljima da razjasne ovu tragediju: među početnim istragama koje su u toku su one o motivu, počevši od svedočenja o ubičinoj očajnosti poslednjih meseci i te primedbe mladića.

Pjero Morikoni je trenutno optužen za dvostruko namerno ubistvo: nije se opirao dolasku karabinjera, kojima je naloženo da obezbede naoružanog čoveka na krovu. Međutim, šezdesettrogodišnjak je bez problema dozvolio da bude odveden, pošto je već obezbedio svoje oružje.

U toku je istraga.