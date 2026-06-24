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Zakonodavni predlog koji su podneli poslanici rumunske desničarske, populističke političke stranke S.O.S. România o ujedinjenju Rumunije sa Republikom Moldavijom usvojen je danas prećutno u Donjem domu parlamenta posle isteka ustavnog roka od 45 dana.

Ovaj predlog sada ide na glasanje u Senat, koji je odlučujuća zakonodavna instanca u ovom postupku, prenosi portal Digi24.ru.

Inicijativa je podneta Parlamentu 14. aprila i dobila je negativno mišljenje vlade, kao i Pravne komisije i Komisije za ljudska prava Donjeg doma parlamenta.

Međutim, zbog nesprovedene javne rasprave i glasanja u plenumu, smatra se da je predlog usvojen prećutno u skladu sa članom 75 stav (2) Ustava Republike Rumunije posle čega će biti prosleđen senatu u obliku u kojem su ga predlagači podneli.

Predlogom se daju ovlašćenja rumunskoj vladi da hitno, bez odlaganja započne pregovore sa vlastima u Kišinjevu radi okonačanja procesa ujedinjenja sa Republikom Moldavijom.

U slučaju konačnog usvajanja ovog zakona i objavljivanja u Službenom glasniku, biće obavešteni nadležni međunarodni organi, vlada Republike Moldavije, Sjedinjene Američke Države, NATO, UN i Evropska unija s ciljem sprovođenja odredbi ovog zakona, navodi rumunski portal.