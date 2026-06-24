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Snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) izvele su 19. juna vazdušni udar na severozapadu Sirije, u kojem je ubijen visoki lider Islamske države (ISIS).

U napadu ubijen je Ali Husajn al-Ulajvi, a akcija je deo kontinuiranih napora SAD da poremete i eliminišu teroriste koji planiraju napade na američke državljane u inostranstvu ili na teritoriji Sjedinjenih Država.

Snage CENTCOM-a nastavljaju da sarađuju sa regionalnim partnerima.

Bred Kuper Foto: Printskrin X

"CENTCOM i naši partneri ostaju posvećeni iskorenjivanju preostalih ostataka ISIS-a kako bi se osigurao njegov trajni poraz“, izjavio je Bred Kuper, komandant CENTCOM-a.

„Nastavićemo da štitimo teritoriju Sjedinjenih Država, naše pripadnike oružanih snaga, saveznike i partnere širom regiona“, poručio je Kuper.