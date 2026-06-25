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Plovidba kroz Ormuski moreuzudvostručena je u poslednja 24 sata i dostigla je najviši nivo od kraja februara, kada je počeo napad na Iran, pokazuju podaci kompanije "Marine Trefik".

Najmanje 34 broda izašla su iz moreuza u Omanski zaliv, uključujući najmanje 14 tankera i 20 teretnih brodova, a 20 brodova ušlo je u Persijski zaliv, uključujući devet tankera i 11 teretnih brodova.

To je i dalje dosta manje u odnosu na period pre rata u Iranu, kada je svakog dana u proseku 110 brodova prolazilo kroz Ormuski moreuz, a očekuje se da će se broj brodova koji prolaze kroz taj tesnac iz dana u dan uvećavati.

Zahvaljući tome, cena nafte na berzama nastavila je da pada i trenutno iznosi nešto manje od 74 dolara za barel.

Kurir.rs/Agencije

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