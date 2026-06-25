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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su SAD izneverili saveznici tokom vojne ofanzive protiv Irana i kritikovao nekoliko evropskih zemalja, članica NATO.

"Izneverili su nas", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

On je dodao da SAD nije bila potrebna pomoć u sukobu sa Iranom i da su uspeli da ih unište sami.

"Ali, bilo bi lepo da su rekli: 'Želeli bismo da pomognemo'. Nije nam čak ni bila potrebna pomoć, ali bi bilo lepo da su to rekli. Nisu to rekli", istakao je Tramp, prenosi Foks njuz.

On je rekao da je mogao da se obrati Ruteu za podršku da je bilo potrebno.

"Mislim da bi, da sam ga pozvao, verovatno našao način da pomogne da nam je to bilo potrebno. Osećam, znate, da bi bilo malo drugačije", rekao je Tramp i dodao da je NATO izneverio SAD i da je neko drugi na čelu Alijanse današnji sastanak ne bi ni bio održan.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

"Mislim da da je bilo ko drugi bio na ovoj poziciji, ne bismo se danas sastali, reći ću vam istinu, jer smo bili razočarani", naveo je Tramp.

On je istakao da Sjedinjene Države od svojih evropskih saveznika u NATO-u samo očekuju lojajnost, a ne novac.

"Samo želim da nam budu lojalni. Ne treba nam njihov novac. Ne treba nam ništa. Imamo, bez sumnje, najmoćniju vojsku na svetu. Ali ja samo želim lojalnost", rekao je Tramp.

On je potom kritikovao nekoliko evropskih zemalja.

"Bio sam razočaran. Bio sam razočaran Italijom. Bio sam razočaran Velikom Britanijom", naglasio je američki predsednik.

Tramp je dodao da je takođe razočaran Nemačkom i Francuskom.

"Bili smo razočarani Nemačkom i Francuskom. Razočarani smo većinom njih. Španija je horor predstava", dodao je Tramp.

Američki predsednik je danas kritikovao i britanskog premijera Kira Starmera, rekavši da je on "sada otišao".

"On je sada otišao i, znate, imao je mnogo problema", rekao je Tramp o Starmeru, koji je u ponedeljak objavio ostavku na mesto lidera vladajuće Laburističke stranke, navodeći da će ostati premijer dok se ne izabere novi lider.