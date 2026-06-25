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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskije izjavio da je operacija Ukrajine, posebno u vezi sa okupiranim Krimom, jasno proračunata.

Kijev će blagovremeno obezbediti uslove kada Moskva bude primorana da izabere mir, rekao je on tokom svog večernjeg obraćanja.

"Naša operacija, posebno u vezi sa Krimom, je jasno proračunata, a način na koji se operacija odvija apsolutno dokazuje: ako se u Ukrajini pojavi tačno ono o čemu smo razgovarali sa našim partnerima u okviru G7 – a to zavisi od odluke partnera – mi ćemo blagovremeno obezbediti uslove kada će Rusija biti primorana da izabere mir. Veoma računamo na pozitivan odgovor naših partnera: oni jasno znaju o čemu govorimo", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenskije takođe napomenuo da su ruski gubici na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine značajni. Posebno je izuzetno komplikovana vojna logistika i samo prisustvo ruskog vojnog osoblja tamo.

On ističe da je ovo "pravi signal iz Rusije".

"Signal da Rusija definitivno neće moći nekažnjeno i lako da ukrade zemlju ukrajinskog naroda i bilo kog drugog naroda koji je trenutno ugrožen ruskim ambicijama. Moderne tehnologije čine okupaciju preteškom za okupatora i, možda, najtežom ikada", rekao je ukrajinski lider.

On je naglasio da će Ukrajina nastaviti da jača svoju tehnološku bazu.

Zelenski je takođe naglasio da se Ukrajina bori za svoju zemlju, za svoj narod, za pravdu, a Ukrajinci na privremeno okupiranoj teritoriji "sve tačno razumeju".

"Na jugu naše zemlje, na Krimu, u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Ne dozvoljavamo Rusiji da koristi našu zemlju kao sredstvo za produžavanje rata i pretvaranje okupacije u beskrajnu", naglasio je šef države.

Ukrajina nastavila udare na Krim

U noći 22. juna, dronovi su napali niz ciljeva na privremeno okupiranom Krimu. Lokalni stanovnici su prijavili eksplozije i protivvazdušnu odbranu. Navodno su pogođeni Tavrijska TE, zgrada granične straže FSB-a u Armjansku i skladišta goriva u Feodosiji.

Foto: Printscreen/X

U noći 21. juna, u Kerču je izbio požar velikih razmera nakon napada bespilotnih letelica na teritoriju terminala za gorivo u morskoj ribarskoj luci, a okupacione vlasti Krima su saopštile da je prodaja goriva na benzinskim pumpama obustavljena.

Kasnije je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine izvestio da su u noći 21. juna Odbrambene snage udarile naftni terminal u okupiranom Kerču i luku Kavkaz na samoj teritoriji Ruske Federacije.

U noći 24. juna, izvršena su tri udara na glavnu električnu trafostanicu u Sevastopolju, na Krimu. Napad je izazvao požar velikih razmera i nestanak struje u gradu.

Istog dana, SBU je izvestila da je pogodila sisteme protivvazdušne odbrane ruskih trupa u oblasti Kerčkog moreuza, kao i vojne aerodrome Saki i Gvardijsko na Krimu.