STRAVIČNI SNIMCI IZ VENECUELE! Dva razorna zemljotresa sravnila zgrade u Karakasu, krici ljudi preplavili ulice prestonice, proglašeno vanredno stanje (VIDEO)
Par snažnih zemljotresa pogodio je Venecuelu u sredu uveče u razmaku od nepunog minuta, usled čega su se urušile zgrade u glavnom gradu Karakasu. Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je epicentar prvog potresa bio u blizini grada San Felipe, oko 160 kilometara (100 milja) zapadno od prestonice. Drugi, jači zemljotres, magnitude 7,5 stepeni, dogodio se samo 39 sekundi kasnije u blizini obližnjeg grada Jumare.
- Veliki broj žrtava i obimna šteta su verovatni, a katastrofa je najverovatnije rasprostranjena - objavio je USGS na svom sajtu.
Ovi zemljotresi spadaju među najjače koji su pogodili Venecuelu u poslednjih više od sto godina.
Predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i na državnoj televiziji saopštila da je aerodrom u Karakasu zatvoren zbog velikih oštećenja. Rodrigez je izrazila saučešće građanima Venecuele koji su izgubili članove porodice i napomenula da je zabeleženo 20 naknadnih potresa (afteršokova).
Vlasti još uvek nisu objavile ukupan broj mogućih žrtava širom zemlje. Guverner savezne države Falkon, Viktor Klark, izjavio je da spasioci tragaju za 15 osoba u ruševinama u njegovoj državi, zapadno od Karakasa. Još 35 osoba je povređeno, dodao je on.
U SAD, Lusi Džons, seizmolog i gostujući profesor na Kalifornijskom institutu za tehnologiju (Caltech), izjavila je da predviđanja USGS-a ukazuju na to da se radi o katastrofalnom događaju.
- Ovo je jedan od onih zaista velikih, veoma teških i veoma razornih zemljotresa, jer se izuzetno jak potres poklopio sa gusto naseljenim područjem - rekla je Džons tokom video obraćanja.
U Karakasu su ljudi panično napuštali zgrade koje su se ljuljale i ostajali na ulicama. Mnogi su bili u stanju šoka posmatrajući potpuno srušene zidove zgrada, kroz koje se sa ulice video nameštaj u stanovima. Stubovi prašine mogli su se videti u dva naselja glavnog grada, gde su restorani i drugi lokali u to vreme obično puni ljudi.
- Scena je bila kao iz horor filma - rekla je jedna žena za novinsku agenciju Rojters nakon što je uspela da otvori vrata i napusti svoju zgradu.
- Morali smo da preskačemo preko ruševina i svega ostalog - dodala je.
Video snimak objavljen na internetu prikazuje oblake prašine koji se dižu iznad dela Karakasa.
Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo izjavio je da se zemljotres osetio u nekoliko saveznih država. U naselju Altamira u Karakasu situacija je bila "alarmantna" sa srušenim kućama i zgradama, rekao je on, sugerišući da ima povređenih i apelujući na vozače da oslobode prolaz kolima hitne pomoći i drugim spasilačkim vozilima.
- Razumemo da su neki ljudi možda očajni, ali postupamo po protokolima kako bismo pokrenuli akcije pomoći i spasavanja onih kojima je to najpotrebnije - rekao je Kabeljo na državnoj televiziji.
Takođe je pozvao građane da ostanu napolju, jer bi naknadni potresi mogli dodatno da oštete već ugrožene objekte.
- Zgrada se bukvalno tresla sa jedne na drugu stranu. Nestvarno. Sila je bila neverovatno jaka. Hodali smo, a zemljotres nas je bacao unaokolo. Sve u stanu je popadalo. Ali, hvala Bogu, uspeli smo da izađemo - izjavio je stanovnik Karakasa Roberto Damas.
Zamenik državnog sekretara SAD Kristofer Lando izjavio je da SAD "stoje uz narod Venecuele nakon večerašnjih razornih zemljotresa".
- U kontaktu smo sa vlastima i mobilišemo pomoć. Neka Bog blagoslovi naše venecuelanske prijatelje u ovom teškom trenutku - napisao je on na društvenim mrežama.
Zvaničnik Stejt departmenta Džeremi Levin takođe je izjavio kasno u sredu da će SAD poslati pomoć i da su već aktivirale tim za odgovor na katastrofe.
- U saradnji sa našim partnerima u prelaznoj vladi Venecuele, SAD će poslati timove za pretragu i spasavanje, medicinske i humanitarne zalihe, kao i druge resurse u ovim ključnim prvim danima nakon ove tragične prirodne katastrofe - napisao je Levin, podsekretar za spoljnu pomoć, humanitarna pitanja i verske slobode, na platformi X.
Venecuela se već ranije suočavala sa ekonomskim problemima i siromaštvom, a agencija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja saopštila je da je do maja ove godine za skoro 8 miliona od ukupno 28 miliona stanovnika te zemlje bila potrebna pomoć.
Američki predsednik Donald Tramp naredio je vojnu raciju u Venecueli u januaru kako bi se uhapsio njen predsednik Nikolas Maduro, koji je u SAD optužen za trgovinu narkoticima.
Kurir.rs/Telegraf.rs/ABCNews