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Par snažnih zemljotresa pogodio je Venecuelu u sredu uveče u razmaku od nepunog minuta, usled čega su se urušile zgrade u glavnom gradu Karakasu. Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da je epicentar prvog potresa bio u blizini grada San Felipe, oko 160 kilometara (100 milja) zapadno od prestonice. Drugi, jači zemljotres, magnitude 7,5 stepeni, dogodio se samo 39 sekundi kasnije u blizini obližnjeg grada Jumare.

- Veliki broj žrtava i obimna šteta su verovatni, a katastrofa je najverovatnije rasprostranjena - objavio je USGS na svom sajtu.

Ovi zemljotresi spadaju među najjače koji su pogodili Venecuelu u poslednjih više od sto godina.

Predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i na državnoj televiziji saopštila da je aerodrom u Karakasu zatvoren zbog velikih oštećenja. Rodrigez je izrazila saučešće građanima Venecuele koji su izgubili članove porodice i napomenula da je zabeleženo 20 naknadnih potresa (afteršokova).

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Vlasti još uvek nisu objavile ukupan broj mogućih žrtava širom zemlje. Guverner savezne države Falkon, Viktor Klark, izjavio je da spasioci tragaju za 15 osoba u ruševinama u njegovoj državi, zapadno od Karakasa. Još 35 osoba je povređeno, dodao je on.

U SAD, Lusi Džons, seizmolog i gostujući profesor na Kalifornijskom institutu za tehnologiju (Caltech), izjavila je da predviđanja USGS-a ukazuju na to da se radi o katastrofalnom događaju.

- Ovo je jedan od onih zaista velikih, veoma teških i veoma razornih zemljotresa, jer se izuzetno jak potres poklopio sa gusto naseljenim područjem - rekla je Džons tokom video obraćanja.

U Karakasu su ljudi panično napuštali zgrade koje su se ljuljale i ostajali na ulicama. Mnogi su bili u stanju šoka posmatrajući potpuno srušene zidove zgrada, kroz koje se sa ulice video nameštaj u stanovima. Stubovi prašine mogli su se videti u dva naselja glavnog grada, gde su restorani i drugi lokali u to vreme obično puni ljudi.

- Scena je bila kao iz horor filma - rekla je jedna žena za novinsku agenciju Rojters nakon što je uspela da otvori vrata i napusti svoju zgradu.

- Morali smo da preskačemo preko ruševina i svega ostalog - dodala je.

Video snimak objavljen na internetu prikazuje oblake prašine koji se dižu iznad dela Karakasa.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo izjavio je da se zemljotres osetio u nekoliko saveznih država. U naselju Altamira u Karakasu situacija je bila "alarmantna" sa srušenim kućama i zgradama, rekao je on, sugerišući da ima povređenih i apelujući na vozače da oslobode prolaz kolima hitne pomoći i drugim spasilačkim vozilima.

- Razumemo da su neki ljudi možda očajni, ali postupamo po protokolima kako bismo pokrenuli akcije pomoći i spasavanja onih kojima je to najpotrebnije - rekao je Kabeljo na državnoj televiziji.

Takođe je pozvao građane da ostanu napolju, jer bi naknadni potresi mogli dodatno da oštete već ugrožene objekte.

- Zgrada se bukvalno tresla sa jedne na drugu stranu. Nestvarno. Sila je bila neverovatno jaka. Hodali smo, a zemljotres nas je bacao unaokolo. Sve u stanu je popadalo. Ali, hvala Bogu, uspeli smo da izađemo - izjavio je stanovnik Karakasa Roberto Damas.

Zamenik državnog sekretara SAD Kristofer Lando izjavio je da SAD "stoje uz narod Venecuele nakon večerašnjih razornih zemljotresa".

- U kontaktu smo sa vlastima i mobilišemo pomoć. Neka Bog blagoslovi naše venecuelanske prijatelje u ovom teškom trenutku - napisao je on na društvenim mrežama.

Zvaničnik Stejt departmenta Džeremi Levin takođe je izjavio kasno u sredu da će SAD poslati pomoć i da su već aktivirale tim za odgovor na katastrofe.

- U saradnji sa našim partnerima u prelaznoj vladi Venecuele, SAD će poslati timove za pretragu i spasavanje, medicinske i humanitarne zalihe, kao i druge resurse u ovim ključnim prvim danima nakon ove tragične prirodne katastrofe - napisao je Levin, podsekretar za spoljnu pomoć, humanitarna pitanja i verske slobode, na platformi X.

Venecuela se već ranije suočavala sa ekonomskim problemima i siromaštvom, a agencija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja saopštila je da je do maja ove godine za skoro 8 miliona od ukupno 28 miliona stanovnika te zemlje bila potrebna pomoć.

Američki predsednik Donald Tramp naredio je vojnu raciju u Venecueli u januaru kako bi se uhapsio njen predsednik Nikolas Maduro, koji je u SAD optužen za trgovinu narkoticima.