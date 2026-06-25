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Najmanje četiri osobe povređene su u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena po Rihteru koji je tokom noći pogodio region Tohoku na severoistoku Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Prema navodima lokalnih vatrogasnih službi, povređeni su zadobili lakše i teže telesne povrede, dok za sada nema izveštaja o većoj materijalnoj šteti.

Kako prenosi agencija Kjodo, nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na cunami. Epicentar potresa registrovan je u blizini obale prefekture Ivate, na dubini od oko 50 kilometara.

Nadležne službe odmah su pokrenule procenu eventualne štete na infrastrukturi i objektima u pogođenom području.

Kompanija "Tohoku Electric Power" saopštila je da zemljotres nije uticao na rad nuklearnih elektrana Onagava i Higašidori, kao i da nisu zabeležene nepravilnosti u njihovom funkcionisanju.

Sa druge strane, kompanija "Istočnojapanska železnica" privremeno je zaustavila pojedine železničke linije kako bi se obavile bezbednosne provere nakon snažnog podrhtavanja tla.

Japan se nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta i zemljotresi su česta pojava, zbog čega zemlja raspolaže razvijenim sistemima za rano upozoravanje i reagovanje u vanrednim situacijama.

Podsećamo, dva strahovita zemljotresa tokom noći pogodila su i Venecuelu, gde se strahuje da će se stradali brojati stotinama.