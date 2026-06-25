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U razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, urušene su brojne zgrade u Karakasu, dok su se u razmaku od svega 39 sekundi dogodila dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni, sa epicentrom zapadno od prestonice.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez saopštila je danas da je u zemljotresima poginulo najmanje 32 ljudi, dok je povređeno oko 700 osoba. Ona je dodala da se očekuje da bi broj žrtava mogao da raste, a neki lokalni mediji procenjuju da bi broj žrtava mogao da se broji stotinama.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Podsećamo, Venecuelu su u razmaku od svega 39 sekundi pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru, sa epicentrom u blizini grada San Felipe i područja oko Jumare, zapadno od Karakasa, što je izazvalo urušavanje zgrada u prestonici i veliku paniku među stanovništvom.

Građani su u šoku napuštali objekte koji su se snažno ljuljali, dok su pojedini delovi grada ostali pod oblakom prašine, a svedoci su opisivali prizore srušenih zidova kroz koje se sa ulice moglo videti unutrašnjost stanova.

Predsednica Venecuele proglasila je vanredno stanje, zatvoren je aerodrom u Karakasu zbog oštećenja, a prijavljeno je i više naknadnih potresa, dok su spasilačke ekipe u više oblasti tragale za zatrpanima i procenjivale razmere štete, uključujući i informacije o povređenima i mogućim žrtvama koje su pristizale iz različitih delova zemlje.