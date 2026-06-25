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Venecuelu su pogodila dva izuzetno snažna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale, nakon kojih je Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice te zemlje, proglasila vanredno stanje.

Ona je objavila da je, prema prvim podacima, najmanje 32 ljudi poginulo, a oko 700 osoba je povređeno.

Rodrigez je u obraćanju naciji na državnoj televiziji objavila da će železnički i metro saobraćaj biti obustavljeni do daljeg, a nastave u školama neće biti do kraja nedelje.

Međunarodni aerodrom Maikvetija, koji se nalazi na periferiji prestonice Karakasa, privremeno je zatvoren nakon što su se delovi plafona urušili tokom zeljotresa.

Više od 20 naknadnih potresa pogodilo je Venecuelu nakon prva najsnažnija udara sredu kasno popodne po lokalnom vremenu.

Najteže pogođena područja su duž severne obale zemlje, uključujući La Gvairu, Aragvu, Karabobo i Falkon.

Gradonačelnik Karakasa Darvin Gonzalez saopštio je da su tri osobe poginule u prestonici kada su se dve zgrade srušile u gradskoj opštini Baruti.

U objavi na društvenoj mreži X Gonzalez je napisao da su ostali stanari zgrada spaseni i da se povređenima ukazuje pomoć.

USGS objavio procene broja stradalih

Geološki isntitut SAD (USGS) izračunao je da postoji 44 odsto šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30 odsto šanse za više od 100.000 mrtvih.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Stanovnici Karakasa proveli su noć na ulicama pošto i dalje postoji strah od naknadnih potresa ili da bi zgrade oštećene zemljotresom mogle iznenada da se uruše.

Mnogi čekaju vesti o najvoljenijima.

Vlasti su zatražile od ljudi da napuste domove dok se procenjuje šteta, ali nemaju svi gde da se sklone nakon zemljotresa.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Novinarka BBC Mundo Nikol Kolster je prenela da se čuju ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušene zgrade.

- 'Tražite pomoć. Tu smo', to je ono što možete čuti - kazala je ona.

Marija Eliz, stanovnica predgrađa Karakasa Palos Grandes, rekla je da su u njenom stanu "napukli zidovi".

- Ima oborene stubove, nemamo struju, nemamo (telefonski) signal - navela je ona.

Tramp: Prvi izveštaji nisu dobri!!!

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) ubrzo nakon katastrofalnih potresa u Venecueli.

- Dva velika zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele su ogromnih razmera i izazavali su užasno veliki broj smrtnih slučajeva. SAD su spremne, voljne i sposobne da pomognu! Naložio sam svim agencijama naše vlade da se spreme za brzu akciju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje. Prvi izveštaji nisu dobri!!! Predsednik D. DŽ. T. - napisao je šef Bele kuće.

Džeremi Luin, zamenik šefa Stejt departmenta za pomoć inostranstvu, saopštio je da će SAD će poslati timove za potragu i spasavanje i medicinsku i humanitarnu pomoć u Venecuelu.

Zemlje Latinske Amerike su takođe ponudile pomoć.

Predsednik Salvadora Najib Bukele kazao je da je njegova zemlja pripremila 50 tona opreme i zaliha, kao i 300 spasilaca koji su "spremni da krenu za Karakas".

- I Ekvador je organizovao da se pomoć odmah pošalje Venecueli - rekao je predsednik te zemlje Danijel Noboa Azin.

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva rekao je da će njegova zemlja proceniti koje mere pomoći može da usvoji kako bi podržala "bratsku naciju" Venecuele.

Šef meksičke diplmatije Roberto Velasko Alvarez takođe je ponudio Venecueli "svu solidarnost i podršku koja joj je potrebna".