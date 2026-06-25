Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, kineski predsednik i predsednik Centralne vojne komisije, danas je, tokom obilaska Dedžoua u provinciji Šandung, istakao da modernizacija poljoprivrede i sela utiče na modernizaciju u kineskom stilu.

Treba preduzeti praktične mere za obavljanje rada, podizati sposobnost za proizvodnju i kvalitet poljoprivrede, obezbediti snabdevanje žitaricama i drugim važnim poljoprivrednim proizvodima, unaprediti izgradnju sela prema lokalnim uslovima, kao i stimulisati poljoprivrednike da mudrošću i radom stvaraju bolji život.

Si je obišao Dedžou uz pratnju sekretara provincijalnog komiteta KP Kine, Lin Vua, i guvernera provincije Šandung Džou Naisijanga.

U sezoni letnje setve, Si je danas pre podne obišao selo Dungjuđija, u okolini grada Dedžoua, kako bi saslušao izveštaj o lokalnoj proizvodnji i radu tokom letnje žetve, letnje setve i letnjeg upravljanja usevima, kao i da bi se upoznao sa prinosom pšenice, setvom kukuruza i snabdevanjem poljoprivrednim materijalom.

On je došao u polje da vidi opremu za integraciju vodenih đubriva. Potom je razgovarao sa proizvođačima, mašinistima i poljoprivrednim tehničarima. Bio je srećan kad je saznao da je ovogodišnji prinos pšenice porastao, a setva kukuruza nije zakasnila.

On je podvukao da je obezbeđenje stabilnog snabdevanja važnim poljoprivrednim proizvodima prioritet u poljoprivrednoj proizvodnji.

Treba sprovesti sve politike podrške za proizvodnju žitarica, obezbediti snabdevanje i stabilne cene poljoprivrednih materijala, aktivno promovisati napredne i odgovarajuće sorte, tehnologije i opremu, stabilno povećavati prinos i efikasnost, kao i uložiti napore u žetvu tokom cele godine.

Treba poboljšati poljoprivrednu infrastrukturu, obezbediti visoki kvalitet i standard polja, unaprediti štednju vode, ojačati meteorološka predviđanja i upozorenja na katastrofe, te podizati sposobnost za prevenciju i smanjenje posledica nepogoda.

Zatim, Si Đinping je stigao u susedno selo Si Juđija, koje je proglašeno za „Nacionalno civilizovano selo“. Ušao je seoski centar za usluge KP Kine i naroda, detaljno se raspitivao o izgradnji partijske organizacije i pružanju usluga građanima. Upoznao se sa pristupom zoniranja za unapređenje ruralne revitalizacije i posetio izložbu poljoprivrednih proizvoda i prerađevina.

Si je izrazio nadu da seoska partijska organizacija dodatno jača ulogu partijskog vođstva u upravljanju, u potpunosti podstiče inicijativu meštana, te neprekidno postiže nove uspehe u izgradnji lepih i harmoničnih sela, pogodnih za život i rad.

Takođe je zahtevao da se trajno smanji opterećenje na osnovnom nivou, kako bi seoski funkcioneri imali više vremena i energije da služe narodu i podstiču razvoj.

Kod meštana, Si Điping se sa pažnjom raspitivao o zaposlenju i prihodima, zdravlju starijih, učenju dece i drugim pitanjima, te se detaljno informisao o tome da li su sve mere partijske politike o pitanjima sela, poljoprivrede i seljaka u potpunosti sprovedene na terenu.

Istakao je da uspostavljanje i primena ispravne koncepcije političkih dostignuća u konačnom mora da se svede na stvaranje dobrobiti za narod.

Široke mase partijskih članova i kadrova treba da jačaju svest o služenju narodu, da prodube osećaj brige za narod, da čine dobra dela, rešavaju praktične probleme i otklanjaju poteškoće koje opterećuju mase, te na konkretan način jačaju osećaj postignuća, sreće i bezbednosti običnih građana.

Prilikom odlaska iz sela, Si Đinping se obratio meštanima.

„Uskoro ćemo obeležiti 105. godišnjicu osnivanja KP Kine. Tokom ovih 105 godina, naša Partija se ujedinila i predvodila sve narode širom zemlje u neprekidnoj borbi, stvorivši velika dostignuća koja su dostojna istorije i naroda. Sada odlučno koračamo na novom putu sveobuhvatne izgradnje socijalističke moderne države. Treba da zajedničkim snagama uspešno pređemo novi dugi marš, otvorimo svetliju budućnost i neprestano ispunjavamo težnje naroda za lepšim životom“, rekao je Si.

On je poželeo svima da pod vođstvom KP Kine svoj zavičaj čine sve lepšim, a svakodnevni život sve boljim.