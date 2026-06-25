LJUDI SLAVILI SA PORODICAMA KADA SU ZGRADE POČELE DA PUCAJU, VRISCI SVUDA! Novi snimci zemljotresa u Venecueli na nacionalni praznik, to je povećalo broj žrtava
Spasilačke službe u Venecueli utrkuju se sa vremenom dok pretražuju ruševine srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživelima nakon dva razorna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koji su pogodili tu zemlju.
Očevici su opisali strah dok su zgrade oko njih pucale i tresle se, a ljudi vrišteći bežali po ulicama.
Ispred trgovačkog centra u prestonici Karakasu ljudi su bili u šoku.
- Stepenice su se odvojile, ceo zid je napukao. Stvari su padale sa plafona. Bilo je strašno - kazala je za AFP bankarska službenica Odalis Eskalona (54).
Pored nje je stajala Zenija Gonzalez (52), koja je tešila uplakanu devojčicu.
- Čekali smo da prođe, a onda smo potrčali niz pokretne stepenice. Morali smo da čekamo jer se previše potreslo. Trajalo je dugo - rekla je Gonzalez.
Čuli su se panični vrisci dok su ljudi bežali iz zgrade.
Maria Romero, stanovnica kvarta La Kasteljana, u žurbi pobegla iz svog stana.
- Jako se treslo i zvučalo je kao duboka tutnjava - rekla je 48-godišnja inženjerka.
Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice Venecuele, izrazila je saučešće žrtvama i njihovim porodicama i navela da je najmanje 32 ljudi stradalo i 700 osoba povređeno.
Geološki institut SAD (USGS) izdao je dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje izuzetno veliki broj ljudskih žrtava, uz 30 odsto šanse da bude i do 100.000 mrtvih, kao i ogromna materijalna šteta.
Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da je u Venecueli nacionalni praznik.
Zemljotresi su se desili u 18.04 sata juče po lokalnom vremenu, što znači da je u trenutku udara velika većina ljudi bila u svojim domovima sa porodicama.