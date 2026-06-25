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Spasilačke službe u Venecueli utrkuju se sa vremenom dok pretražuju ruševine srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživelima nakon dva razorna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koji su pogodili tu zemlju.

Očevici su opisali strah dok su zgrade oko njih pucale i tresle se, a ljudi vrišteći bežali po ulicama.

Ispred trgovačkog centra u prestonici Karakasu ljudi su bili u šoku.

Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

- Stepenice su se odvojile, ceo zid je napukao. Stvari su padale sa plafona. Bilo je strašno - kazala je za AFP bankarska službenica Odalis Eskalona (54).

Pored nje je stajala Zenija Gonzalez (52), koja je tešila uplakanu devojčicu.

Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

- Čekali smo da prođe, a onda smo potrčali niz pokretne stepenice. Morali smo da čekamo jer se previše potreslo. Trajalo je dugo - rekla je Gonzalez.

Čuli su se panični vrisci dok su ljudi bežali iz zgrade.

Maria Romero, stanovnica kvarta La Kasteljana, u žurbi pobegla iz svog stana.

- Jako se treslo i zvučalo je kao duboka tutnjava - rekla je 48-godišnja inženjerka.

Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice Venecuele, izrazila je saučešće žrtvama i njihovim porodicama i navela da je najmanje 32 ljudi stradalo i 700 osoba povređeno.

Geološki institut SAD (USGS) izdao je dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje izuzetno veliki broj ljudskih žrtava, uz 30 odsto šanse da bude i do 100.000 mrtvih, kao i ogromna materijalna šteta.

Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da je u Venecueli nacionalni praznik.

Zemljotresi su se desili u 18.04 sata juče po lokalnom vremenu, što znači da je u trenutku udara velika većina ljudi bila u svojim domovima sa porodicama.

(Kurir.rs/AFP/Index/Preneo: N.V.)

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