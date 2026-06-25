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Kineski premijer Li Ćijang održao je danas specijalno obraćanje učesnicima plenarne sednice, održane tokom otvaranja 17. godišnjeg sastanka „Novih šampiona“, poznatog i kao „Letnji Davos“, u Daljenu, priobalnom gradu na severoistoku Kine.

„Inovacije u velikim razmerama“ tema su događaja koji se održava od 23. do 25. juna i okuplja više od 1.700 učesnika iz preko 90 zemalja i regiona, radi razgovora o temama koje uključuju narednu fazu ekonomskog razvoja Kine i načine za pretvaranje tehnoloških dostignuća u stvarne ekonomske koristi.

Kinesku ekonomiju, na početku perioda 15. petogodišnjeg plana (2026–2030), odlikuju stabilnost, inovacije, vitalnost i integracija sa ostatkom sveta, izjavio je u sredu kineski premijer Li Ćijang.

On je to rekao obraćajući se na plenarnoj sednici otvaranja 17. godišnjeg sastanka novih šampiona, poznatog i kao Letnji Davos, u priobalnom gradu Dalianu na severoistoku Kine.

Prema njegovim rečima, kineska ekonomija je, na početku novog petogodišnjeg perioda, zadržala „snažnu otpornost i pozitivan zamah“, a njena stabilnost pružila je preko potrebnu izvesnost i poslužila kao važno „sigurno utočište“ u svetu koji je sve neizvesniji.

Li je naglasio da je Kina, kako bi se integrisala u globalnu ekonomiju, ostala posvećena aktivnom širenju otvaranja prema svetu.

Kina je odobrila tretman nulte carinske stope za 63 zemlje, dok je po vrednosti uvoza na drugom mestu u svetu već 17 uzastopnih godina. U prvih pet meseci ove godine uvoz je porastao za 20,5 odsto na godišnjem nivou, znatno brže od izvoza.

Li Ćijang je rekao da je razvoj vođen inovacijama ključ dugoročne ekonomske otpornosti i stabilnog rasta Kine.

On je stabilan i zdrav ekonomski rast Kine pripisao stabilnom okruženju i razvoju vođenom inovacijama.

„Inovacije u zemlji rezultat su godina jačanja sopstvenih sposobnosti i neumornog rada“, rekao je on.

Dodao je da su one podstaknute i širokom primenom u različitim industrijama, kao i negovane kroz snažan ekosistem.

Li je primetio da su neki izrazili zabrinutost zbog kineskog napretka u tehnologiji i industrijskim inovacijama, čak promovišući narativ o takozvanom „Kineskom šoku 2.0“, koji kineski razvoj predstavlja kao potres za globalnu ekonomiju.

„Za globalni razvoj, ‚Prilika Kina 2.0‘ znači širi pristup naprednim tehnologijama i ravnomernije deljenje koristi od razvoja“, rekao je Li.

On je, takođe, izjavio da će Kina nastaviti da učestvuje u globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom (AI) i drugim oblastima na odgovoran i konstruktivan način.

„Kina će sarađivati sa relevantnim stranama na jačanju institucionalnih okvira i pravila, unapređenju efikasnosti regulative i odlučnom otklanjanju potencijalnih rizika“, rekao je Li.

„Iako je veštačka inteligencija značajno povećala efikasnost inovacija, rizici od nekontrolisanog razvoja tehnologije i etičkih propusta postali su izraženiji“, rekao je on, upozorivši da bi posledice mogle biti ozbiljne ukoliko upravljanje ne bude pratilo tempo razvoja.