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Obilne padavine koje je doneo tajfun Mekhala izazvale su lokalne poplave u Tajpeju i pojedinim delovima južnog Tajvana, dok je zbog rizika od izlivanja planinskog jezera na istoku ostrva evakuisano više od 200 ljudi.

Iako se tajfun Mekhala kreće ka Japanu, njegovi obodni kišni sistemi doneli su obilne kiše južnim okruzima Kaosjung i Pingtung, gde su zabeležene bujične poplave, prenosi Rojters.

U pojedinim delovima predgrađa Neihu u Tajpeju voda je delimično potopila vozila, a lokalne vlasti su u pogođenim područjima proglasile vanredne mere.

Vlada okruga Pingtung naložila je zatvaranje svih škola i javnih institucija tokom popodneva, dok su slične mere uvedene i u planinskim oblastima Kaosjunga.

Najveća zabrinutost trenutno je u istočnom okrugu Hualijen, gde je u toku evakuacija stanovništva iz dva naselja koja se nalaze nizvodno od planinskog jezera nastalog usled klizišta koje je blokiralo rečne tokove.

Takva prirodna jezera mogu predstavljati ozbiljnu opasnost ukoliko dođe do njihovog pucanja, jer naglo oslobađanje vode može izazvati razorne poplave nizvodno.

Prema navodima Rojtersa, u sličnom incidentu prošle godine u istom regionu stradalo je 19 ljudi kada je došlo do izlivanja planinskog jezera tokom super tajfuna.

Meteorolozi upozoravaju da će kiše u regionu Tajvana trajati i narednih dana, uz postepeno slabljenje intenziteta, dok rizik od poplava i klizišta i dalje ostaje visok, posebno u planinskim i priobalnim oblastima.

Stručnjaci podsećaju i da tajfuni imaju važnu ulogu u snabdevanju vodom Tajvana, jer doprinose punjenju rezervoara nakon sušnih perioda.