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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom "ide prilično dobro“ u odbrani zemlje od ruske invazije.

Kijev indipendent prenosi da je Tramp opisao ukrajinskog lidera kao otpornog.

Navodi se da su Trampa, tokom sastanka u Beloj kući sa Markom Ruteom, generalnim sekretarom NATO, novinari upitali da li veruje da Zelenski pobeđuje u ratu protiv Rusije.

- Sada pobeđuje. Pa, ide mu prilično dobro... Barem se drži - kazao je Tramp, ali i dodao da "mnogo ljudi gine na obe strane".

1/6 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea u Beloj kući Foto: Jacquelyn Martin/AP

Tramp je takođe pohvalio Zelenskog i ukrajinsku vojsku.

- Moram da kažem da je hrabar. Ima odličnu opremu, ima odlične ljude, ima borce - rekao je predsednik SAD.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu G7 u Francuskoj Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Fajnenšel tajms (FT) je juče objavio da je Tramp impresioniran ukrajinskim napadima u Rusiji i da su evropske diplomate primetile da SAD više ne smatraju da Moskva pobeđuje u ratu nakon serije vazdušnih udara trupa pod komandom Zelenskog na rusku prestonicu.