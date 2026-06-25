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Prvi zemljotres, jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali, pogodio je područje u blizini karipskog obalskog grada Morona u 18.05 časova po lokalnom vremenu u sredu, oko 168 kilometara zapadno od Karakasa, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Manje od jednog minuta kasnije usledio je jači zemljotres jačine 7,5 stepeni, sa epicentrom udaljenim 16 kilometara.

Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Snimak iz hotela JW Marriott

Na društvenim mrežama objavljen je snimak koji pokazuje kako su zemljotresi izgledali u hotelu JW Marriott u Karakasu. Taj hotel sa pet zvezdica postao je centar američke intervencije u Venecueli nakon otmice predsednika Nikolasa Madura 3. januara, tvrdi Indeks.

Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Prema pisanju Indeksa, Marriott danas služi kao dom desetinama severnoameričkih zvaničnika, diplomata i navodno špijuna koji vode glavnu reč u Venecueli, zemlji za koju je Tramp u jednom trenutku rekao da se nada da će postati 51. savezna država SAD.

Hotel je evakuisan nakon što su krhotine počele da padaju na ulicu.

Hotel u La Gvairi sravnjen sa zemljom

BBC je verifikovao snimke koji prikazuju posledice zemljotresa u Venecueli, na kojima se vidi da se jedan hotel u La Gvairi potpuno urušio.

Hotel Eduard's, koji se nalazio na obali Venecuele severno od glavnog grada Karakasa, nekada je imao 10 spratova, ali je sada pretvoren u gomilu ruševina. Koristeći onlajn mape i pretragu slika unazad, BBC je potvrdio lokaciju i da su snimci nastali nedavno.

Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je poginulo u rušenju hotela, uključujući članove porodica poznatih bejzbol igrača.

Analiziraju se i drugi snimci koji stižu iz Venecuele, a koji prikazuju široko rasprostranjena razaranja.

(Kurir.rs/Index.hr/BBC)

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