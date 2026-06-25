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Prvi zemljotres, jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali, pogodio je područje u blizini karipskog obalskog grada Morona u 18.05 časova po lokalnom vremenu u sredu, oko 168 kilometara zapadno od Karakasa, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Manje od jednog minuta kasnije usledio je jači zemljotres jačine 7,5 stepeni, sa epicentrom udaljenim 16 kilometara.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Snimak iz hotela JW Marriott

Na društvenim mrežama objavljen je snimak koji pokazuje kako su zemljotresi izgledali u hotelu JW Marriott u Karakasu. Taj hotel sa pet zvezdica postao je centar američke intervencije u Venecueli nakon otmice predsednika Nikolasa Madura 3. januara, tvrdi Indeks.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Prema pisanju Indeksa, Marriott danas služi kao dom desetinama severnoameričkih zvaničnika, diplomata i navodno špijuna koji vode glavnu reč u Venecueli, zemlji za koju je Tramp u jednom trenutku rekao da se nada da će postati 51. savezna država SAD.

Hotel je evakuisan nakon što su krhotine počele da padaju na ulicu.

Hotel u La Gvairi sravnjen sa zemljom

BBC je verifikovao snimke koji prikazuju posledice zemljotresa u Venecueli, na kojima se vidi da se jedan hotel u La Gvairi potpuno urušio.

Hotel Eduard's, koji se nalazio na obali Venecuele severno od glavnog grada Karakasa, nekada je imao 10 spratova, ali je sada pretvoren u gomilu ruševina. Koristeći onlajn mape i pretragu slika unazad, BBC je potvrdio lokaciju i da su snimci nastali nedavno.

Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je poginulo u rušenju hotela, uključujući članove porodica poznatih bejzbol igrača.