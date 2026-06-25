Slušaj vest

U Gdanjsku danas počinje dvodnevna Međunarodna konferencija o posleratnoj obnovi Ukrajine na kojoj se očekuje potpisivanje poslovnih ugovora vrednih više od milijardu i po evra, ali bez jednog od dva glavna domaćina - ukrajinskog predsednika Volodomira Zelenskog.

Među oko 5.000 učesnika, mahom privrednika, u Gdanjsku su se okupile i delegacije 61 države i 40 međunarodnih organizacija, među njima trojica predsednika, 12 premijera, kao i nemački kancelar Fridrih Merc, predstavnici Evropske unije na čelu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen.

Zelenski je u poslednjem trenutku otkazao dolazak na konferenciju, čiji je domaćin zajedno sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, zbog "rata ordenjem" jer mu je predsednik Poljske Karol Navrocki oduzeo prošle nedelje najviše poljsko odlikovanje Orden belog orla zato što je potpisao ukaz da se jedna jedinica vojske nazove "Heroji Ukrajinske ustaničke armije".

Navrocki je zapretio Zelenskom da Ukrajina neće ući u EU sve dok veliča tu oružanu frakciju Organizacije ukrajinskih nacionalista, čiji su odredi 1943. i 1944. godine vršili masovna etnička čišćenja poljskog življa, ali i Čeha i Jevreja i ubili, prema procenama istoričara, oko 100.000 Poljaka u selima Volinjske oblasti i Galicije na zapadu današnje Ukrajine.

1/8 Vidi galeriju Međunarodna konferencija o posleratnoj obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdanjsku Foto: Andrzej Jackowski/PAP, Adam Warzawa/PAP

Ukrajinsku delegaciju predvodi premijerka Julija Sviridenko, što je premijer Tusk ocenio kao dobar potez da konferencija važna za Ukrajinu ali i Evropu, ne ostane u senci uzavrelih strasti oko tumačenja mučnih poglavlja zajedničke istorije Ukrajinaca i Poljaka.

Državnike i poslovne ljude koji očekuju finalizaciju oko 200 ugovora poslova u obnovi Ukrajine u raznim sektorima dočekaće, ipak, dva protesta.

1/9 Vidi galeriju Samitu EU o Rusiji i Ukrajini prisustvaovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: Omar Havana/AP, Geert Vanden Wijngaert/AP Pool, Marius Burgelman/AP

Jedan organizuju regionalni odbornici koji poručuju i poljskim i ukrajinskim vlastima da pomoć Ukrajini ne sme da znači i prihvatanje da se u Ukrajini gradi narodni identitet na veličanju ukrajinskih nacionalista iz Drugog svetskog rata i tadašnje borbe protiv Sovjetskog Saveza na čelu sa Stepanom Banderom i ustaničkih odreda koji su povremeno sarađivali sa nacistima i odgovorni su za Volinjski masakr koji Poljska označava kao genocid.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

Drugi protest organizuju uveče desničarski ekstremisti iz stranke Konfederacija poljske krune koji protestuju što se konferencija uopšte održava i svet pomaže Ukrajini dok ona veliča Stepana Banderu i zločince iz "Ukrajinske ustaničke armije".

"Konferencija se, ipak, održava u skladu sa planom. To će biti još jedan doprinos i Poljske i Evrope u pomoći Ukrajini sada i obnovi posle rata", rekao je Tusk uoči početka skupa.

1/29 Vidi galeriju Poljski predsednik Karol Navrocki Foto: Albert Zawada/PAP

U Gdanjsk nije pozvan predsednik Poljske Karol Navrocki.