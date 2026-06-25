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Jedan od njih, koji je na mreži "Iks" pogledalo 1,2 miliona korisnika, prikazuje muškarca kako se spušta stepenicama zgrade, sa višeg sprata do prizemlja.

Kako se približavao nižim spratovima, na snimku se vidi sve veća šteta na zgradi - pukotine na stepenicama prekrivene ciglama, voda koja izbija iz zidova i plavi prizemlje, pa čak i ogromne rupe u zgradi.

Podsetimo, prvi zemljotres bio je jačine 7,2 stepena po Rihterovoj skali, a drugi, snažniji, 7,5 stepenipo Rihterovoj skali. Epicentar je bio u blizini glavnog grada Karakasa. Brojne zgrade su srušene ili teško oštećene, a desetine hiljada ljudi nalaze se na ulicama.

Predsednica Delsi Rodrigez izjavila je da su najmanje 32 osobe poginule, dok je još 700 povređeno. Očekuje se da će broj žrtava rasti.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Takođe, prema podacima Američkog geološkog zavoda, u Venecueli se više od jednog veka nije dogodio zemljotres jačine poput onog koji je u sredu pogodio zemlju.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP