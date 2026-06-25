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Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 je povređeno nakon dva snažna zemljotresa koja su u sredu pogodila Venecuelu.

Privremena predsednica Delsi Rodrigez posle ponoći je objavila prve zvanične podatke o žrtvama, ali je upozorila da u njih nisu uključeni podaci iz savezne države La Gvaira, koja se smatra epicentrom tragedije i gde se srušilo na desetine zgrada.

Zbog toga postoji strah da bi broj poginulih mogao dodatno da raste, a stručnjaci iz SAD upozoravaju da bi broj žrtava mogao da se meri hiljadama.

Situaciju je dodatno otežao gotovo potpuni prekid komunikacija u Venecueli. Posle zemljotresa mnogi su ostali bez mobilnog signala i interneta, a vlasti su informacije objavljivale veoma sporo.

Jedini izvor informacija za građane u prvim satima nakon tragedije bili su spasioci i novinari na terenu.

Problemi sa komunikacijama u Venecueli nisu od juče. Društvena mreža "Iks" blokirana je u zemlji od avgusta 2024. godine i može joj se pristupiti isključivo putem VPN-a, dok se brojni nezavisni informativni portali godinama suočavaju sa različitim ograničenjima.

Pored toga, Venecuela se ubraja među zemlje sa najsporijim mobilnim internetom na svetu, što dodatno otežava pristup informacijama, posebno u kriznim situacijama poput ove.

Opozicioni političar, kojeg smatraju pobednikom izbora iz 2024. godine, Huan Pablo Gvanipa, kritikovao je reakciju vlasti, piše El Pais.

- Neprihvatljivo je da dva sata nakon zemljotresa nema zvaničnih informacija o njegovoj jačini i pričinjenoj šteti - poručio je.

Spasilačke službe suočavaju se i sa ozbiljnim nedostatkom opreme. Gradonačelnik Čakaa Gustavo Duke izašao je na ulicu sa megafonom i pozvao građevinske kompanije da ustupe bušilice i hidraulične čekiće kako bi spasioci mogli da dođu do zatrpanih osoba.

U pojedinim delovima Čakaa građani i policajci uklanjali su ruševine golim rukama.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Povređeni su pritom pristizali u bolnice koje se i u normalnim okolnostima suočavaju sa hroničnim nedostatkom opreme i lekova, dok su dodatni problem predstavljali i česti prekidi u snabdevanju vodom i električnom energijom.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, početkom 2026. godine gotovo 7,9 miliona Venecuelanaca trebalo je neku vrstu humanitarne pomoći.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP