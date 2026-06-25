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Devojka je optužena da je u Dubaiju nasmrt izbola 26-godišnjeg Britanca kog je upoznala preko društvenih mreža, a prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata, ukoliko bude proglašena krivom, mogla bi da se suoči i sa smrtnom kaznom.

Međutim, njena porodica i organizacija za zaštitu ljudskih prava tvrde da je Bruk reagovala u samoodbrani nakon što je navodno pretrpela fizičko nasilje.

Prema navodima organizacije Detained in Dubai, Bruk je upoznala Britanca Vilijama Trebija preko Fejsbuka, nakon čega je otputovala u Dubai. Prva poseta, kako tvrdi, protekla je bez problema, a mladić ju je osvojio pažnjom i organizovao joj profesionalno fotografisanje.

1/7 Vidi galeriju Britanska influenserka Bruk Džordž Foto: Društvene Mreže

Situacija se, međutim, promenila tokom njenog drugog dolaska. Bruk tvrdi da joj je muškarac oduzeo pasoš i rezervisao kartu samo u jednom pravcu, zbog čega je poželela da se što pre vrati u Veliku Britaniju.

Prema njenim tvrdnjama, nakon izlaska u jednom baru u Dubaiju, muškarac ju je prvo napao u automobilu, a zatim i u stanu. U trenutku kada je, kako kaže, strahovala za život, dohvatila je kuhinjski nož koji joj je bio pri ruci i zadala mu smrtonosne povrede.

Posle incidenta pokušala je da napusti Ujedinjene Arapske Emirate, ali je uhapšena na aerodromu u Dubaiju 22. juna i optužena za ubistvo.

Bruk Džordž Foto: Društvene Mreže

Organizacija Detained in Dubai, koja zastupa njene interese, tvrdi da je Bruk tokom pritvora bila izložena ponižavajućem postupanju, da nije odmah dobila pravnu pomoć, kao ni pristup britanskoj ambasadi.

Njena majka Tereza Džordž kaže da je ćerku neposredno nakon incidenta videla u stanju potpunog šoka.

- Bila je prestravljena, nekontrolisano je plakala, a jedno oko joj je bilo toliko otečeno da se gotovo zatvorilo. Nikada je nisam videla u takvom stanju. Verujem da je samo želela da pobegne i vrati se kući - navela je majka u saopštenju.

Direktorka organizacije Detained in Dubai, Rada Stirling, smatra da bi Bruk tokom istrage trebalo tretirati kao moguću žrtvu nasilja, a ne isključivo kao osumnjičenu za ubistvo.

Bruk Džordž Foto: Društvene Mreže

Ona je dodala da slučaj otvara i pitanje sve češćih navoda o mladim ženama koje odlaze u Dubai zbog obećanja o luksuznom životu, romantičnim vezama ili poslovnim angažmanima, a potom tvrde da su bile izložene nasilju, ucenama ili različitim oblicima iskorišćavanja.

Organizacija je pozvala vlasti UAE da detaljno ispitaju elektronske uređaje, telefone i digitalnu komunikaciju preminulog muškarca kako bi se utvrdilo da li postoje dokazi koji bi mogli da potvrde navode Bruk Džordž da je bila žrtva zlostavljanja.