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Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas okrug Mendosino na severu Kalifornije, saopštile su američke vlasti. Prema prvim informacijama, više osoba je povređeno, ali ljudskih žrtava nema.

Američki geološki zavod (USGS) naveo je da je potres zabeležen u 8:10 sati po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazio oko 11 kilometara severno od Redvud Velija, retko naseljenog područja u unutrašnjosti okruga Mendosino, prenosi CBS News.

Zemljotres u Kaliforniji Foto: USGS

Lokalne vlasti saopštile su da je prijavljeno nekoliko povređenih, dok za sada nema informacija o poginulima. Potres se osetio i u Sakramentu, a u gradu Vilits, koji se nalazi u blizini epicentra, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom.

Prema podacima USGS-a, zemljotres je nastao na dubini od oko osam kilometara. Izdato je žuto upozorenje, koje ukazuje na mogućnost ograničene materijalne štete.

Nacionalni centar za upozoravanje na cunami saopštio je da nema opasnosti od cunamija i da upozorenje nije izdato.

Istovremeno, Venecuelu su pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihterovoj skali.

Epicentri su registrovani 28 i 34 kilometra severozapadno od grada Montalbana, na dubini od 13,2 kilometra. Prema dosadašnjim podacima, poginule su najmanje 32 osobe, dok je više od 700 ljudi povređeno.

Zemljotres u Kaliforniji Foto: Kent Porter/The Press Democrat

Nadležne službe navode da je reč o najjačim i najrazornijim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu u poslednjih 126 godina. U brojnim gradovima prijavljeno je urušavanje zgrada i velika materijalna šteta.

Stanovnicima je preporučeno da noć provedu na otvorenom, na trgovima i ulicama, zbog mogućnosti naknadnih potresa i dodatnog urušavanja objekata. Najteža situacija je u primorskom gradu La Gvardija, koji je proglašen zonom katastrofe, nakon što je u njemu srušeno najmanje 15 zgrada.