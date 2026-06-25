ZEMLJOTRES U PROGRAMU UŽIVO, VODITELJI BEŽE POD STO! Smeh na snimanju emisije venecuelanske televizije brzo zamenili panika i MRAK (FOTO, VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz studija venecuelanske televizije tokom prvog od dva razorna zemljotresa koji su pogodili tu zemlju.
Na početku klipa vide se nasmejani voditelji u programu uživo vodeće televizijske mreže "Venevision" tokom emisije "Nulta taktika" (Cero Táctica), čiji izrazi lica se brzo promene kada sve krene da se ljulja u studiju.
Jedan od voditelja pita šta se događa, voditeljka kaže da ostanu mirni, ali potres postaje sve jači.
Spas nalaze ispod stola baš u trenutku kada nestaje struja i ceo studio je u mraku.
Venecuelu su pogodila dva izuzetno snažna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale, nakon kojih je Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice te zemlje, proglasila vanredno stanje.
Ona je objavila da je, prema prvim podacima, najmanje 32 ljudi poginulo, a oko 700 osoba je povređeno.
Geološki isntitut SAD (USGS) izračunao je da postoji 44 odsto šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30 odsto šanse za više od 100.000 mrtvih.
Potresi su pogodili Venecuelu na nacionalni praznik, zbog čega je veliki broj ljudi bio kod kuće sa porodicama.
Pojavio se i snimak hotela od deset spratova u La Gvairi koji je sravnjen sa zemljom.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)