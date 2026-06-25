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Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz studija venecuelanske televizije tokom prvog od dva razorna zemljotresa koji su pogodili tu zemlju.

Na početku klipa vide se nasmejani voditelji u programu uživo vodeće televizijske mreže "Venevision" tokom emisije "Nulta taktika" (Cero Táctica), čiji izrazi lica se brzo promene kada sve krene da se ljulja u studiju.

Jedan od voditelja pita šta se događa, voditeljka kaže da ostanu mirni, ali potres postaje sve jači.

Spas nalaze ispod stola baš u trenutku kada nestaje struja i ceo studio je u mraku.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Venecuelu su pogodila dva izuzetno snažna uzastopna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale, nakon kojih je Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednice te zemlje, proglasila vanredno stanje.

Ona je objavila da je, prema prvim podacima, najmanje 32 ljudi poginulo, a oko 700 osoba je povređeno.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Geološki isntitut SAD (USGS) izračunao je da postoji 44 odsto šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30 odsto šanse za više od 100.000 mrtvih.

Potresi su pogodili Venecuelu na nacionalni praznik, zbog čega je veliki broj ljudi bio kod kuće sa porodicama.