MADURO SE OGLASIO IZ AMERIČKOG ZATVORA: "Venecuela se suočila sa velikim iskušenjima, izaći ćemo iz ovoga jači" (FOTO)
Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro uputio je poruku podrške svojoj zemlji nakon zemljotresa, pozivajući na jedinstvo i smirenost u teškom trenutku.
U objavi na društvenim mrežama on je poručio "voljenom narodu Venecuele" da je sada vreme za zajednički odgovor i solidarnost.
- Neka niko ne ostane sam, neka svaka zajednica brine o svojoj deci, svojim dedama i bakama, svojim bolesnima, i neka svi podržimo rad spasilačkih timova, Nacionalne policije (PNB), Nacionalnih oružanih snaga (FANB), civilne zaštite, vatrogasaca, radnika i volontera - dodao je.
Takođe je istakao da se "Venecuela suočila s velikim iskušenjima", pa je dodao da "ćemo i iz ovoga izaći jači, s verom, disciplinom i solidarnošću."
Maduro i njegova supruga Silija Flores nalaze se u saveznom zatvoru u Njujorku pod optužbama za narkoterorizam, trgovinu drogom i posedovanje oružja.
Oni su uhapšeni tokom velike američke vojne operacije u Karakasu početkom godine i prebačeni za Ameriku.
(Kurir.rs)