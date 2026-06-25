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Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro uputio je poruku podrške svojoj zemlji nakon zemljotresa, pozivajući na jedinstvo i smirenost u teškom trenutku.

U objavi na društvenim mrežama on je poručio "voljenom narodu Venecuele" da je sada vreme za zajednički odgovor i solidarnost.

- Neka niko ne ostane sam, neka svaka zajednica brine o svojoj deci, svojim dedama i bakama, svojim bolesnima, i neka svi podržimo rad spasilačkih timova, Nacionalne policije (PNB), Nacionalnih oružanih snaga (FANB), civilne zaštite, vatrogasaca, radnika i volontera - dodao je.

Takođe je istakao da se "Venecuela suočila s velikim iskušenjima", pa je dodao da "ćemo i iz ovoga izaći jači, s verom, disciplinom i solidarnošću."

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Maduro i njegova supruga Silija Flores nalaze se u saveznom zatvoru u Njujorku pod optužbama za narkoterorizam, trgovinu drogom i posedovanje oružja.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Oni su uhapšeni tokom velike američke vojne operacije u Karakasu početkom godine i prebačeni za Ameriku.