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Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko nastavlja da se odupire pritisku Rusije koja želi da on u potpunosti uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine.

To je juče objavio je američki Institut za proučavanje rata (ISW), a prenosi ukrajinski sajt Junajted24Medija.

Podseća se da na tekst Volstrit džurnala od utorka, koji se poziva na evropske i ruske zvaničnike, da Kremlj traži konkretne vojne ustupke od Minska kako bi se ublažio pritisak na ruske snage zaglavljene u istočnoj Ukrajini.

Konkretno, Moskva zahteva da Belorusija dozvoli ruskim vojnim jedinicama da lansiraju ofanzivne dronove direktno sa beloruske teritorije.

Štaviše, Kremlj ima za cilj da proširi aktivnu liniju fronta ka zapadu, što je strateški manevar osmišljen da primora ukrajinsku komandu da preusmeri i preraspodeli za borbu spremne jedinice dalje od istočnih ratnih žarišta kako bi se učvrstila zajednička belorusko-ukrajinska granica.

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Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin, predsednici Rusije i Belorusije Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Da bi obezbedio poslušnost Belorusije, Kremlj je iskoristio ekonomsku ranjivost Minska kao svoje oružje.

- Bivši ruski obaveštajni zvaničnik upoznat sa pregovorima otkrio je da je Moskva eksplicitno zapretila da će povući finansijsku podršku i ekonomske subvencije od vitalnog značaja za Belorusiju ako Lukašenko nastavi da blokira pristup ruskoj vojsci - piše u izveštaju ISW.

Navodi se da, uprkos toj kampanji pritiska, "Lukašenko pokušava da zaustavi ova nastojanja Kremlja kako bi održao ono što je ostalo od degradiranog domaćeg suvereniteta njegove zemlje".

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Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Iako je portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče pokušao da pojača narativ o bezbednosnom savezu dve zemlje — tvrdeći da će Rusija uvek biti uz Minsk u odbijanju pretnji, "uključujući i one iz Ukrajine" — belorusko rukovodstvo je dosledno izbegavalo da usvoji agresivnu formulaciju Moskve.

Granice Lukašenkove poslušnosti prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu pokazao je nedavni razvoj događaja na belorusko-ukrajinskoj granici u vezi sa opremom za dronove koju je Rusija tu postavila.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prati vežbe nuklearnog arsenala Rusije i Belorusije Foto: BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE HANDOUT/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je Belorusija de fakto ispunila ultimatum njegove zemlje i onesposobila repetitore signala dugog dometa postavljene na komunikacionim tornjevima duž granice.

Ove tornjeve su ranije koristile ruske snage za podešavanje i proširivanje dometa udara dronovima duboko u zapadnoj Ukrajini.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko u Moskvi u poseti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu Foto: AP Maxim Shemetov, EPA Maxim Shemetovpool

- Odluka da se isključi oprema ukazuje na to da Lukašenko pokušava da održi ravnotežu između obezbeđivanja osnovne ruske podrške i očajničkog napora da izbegne direktno uvlačenje u ratni požar punih razmera - ocenio je ISW.

(Kurir.rs/United24Media/ISW/The Wall Street Journal/Preveo i priredio: N. V.)

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