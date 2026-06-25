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Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 je povređena u dva zemljotresa tokom noći, saopštila je privremena predsednica Venecuele. To je usledilo nakon što je Delsi Rodrigez nekoliko sati ranije objavila da je najmanje 32 ljudi poginulo, a 700 povređeno.

Spasioci iz drugih zemalja dolaze kako bi pomogli u potrazi, uključujući i timove iz SAD, a državni sekretar Marko Rubio izjavio je da ta zemlja "odmah raspoređuje" resurse.

Odmah posle zemljotresa, SAD su ponudile pomoć Karakasu, a među prvim državama koje su takođe izrazile potrebu da pomognu Venecueli bila je NR Kina.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Kina

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun rekao je da će Peking učiniti sve što može kako bi pomogao zemlji nakon dva snažna zemljotresa. Dodao je da za sada nema prijavljenih kineskih žrtava ili povređenih.

- Kina je spremna da pruži pomoć u okviru svojih mogućnosti, u skladu s potrebama Venecuele u sledećoj fazi - dodao je Guo.

Španija

Premijer Španije, Pedro Sančez ponudio je "punu podršku" narodu Venecuele.

- Naše misli su uz žrtve i njihove porodice - naveo je u objavi na mreži "Iks".

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Francuska

Francuski predsednik, Emanuel Makron je takođe izrazio "da su njegove misli uz Venecuelu" i izrazio je "podršku", poručivši da Francuska "potpuno izražava solidarnost sa žrtvama, njihovim bližnjima i svima koji su angažovani na terenu".

Italija

Italijanska premijerka, Đorđa Meloni je izrazila "najiskreniju solidarnost i bliskost sa venecuelanskim vlastima i stanovništvom".

On je navela da je njen kabinet "u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova i civilnom zaštitom kako bi se odmah aktivirali svi kanali humanitarne pomoći i podrške našim sunarodnicima".

Indija

Premijer Indije, Narendra Modi je rekao da je "duboko potresen" razaranjem izazvanim zemljotresima.

- U ime naroda Indije, izražavam najiskrenije saučešće vladi i narodu Venecuele, posebno porodicama koje su izgubile svoje najbliže - naveo je indijski premijer.

- Molimo se za brz oporavak povređenih i stojimo uz sve pogođene u ovom teškom trenutku. Indija je spremna da pruži svu moguću pomoć.

Pakistan

Premijer Pakistana, Šehbaz Šarif je takođe izrazio da je "duboko potresen" zbog zemljotresa u Venecueli. On je rekao: "Molimo se za povređene i stojimo uz sve pogođene u ovom teškom i izazovnom vremenu."

Nemačka

Nemačka je saopštila da je spremna da stavi na raspolaganje šest transportnih aviona Airbus A400M za pomoć u operacijama pružanja podrške Venecueli.

Vojni avioni mogu biti dostupni "u kratkom roku, čim od nas bude zatražena podrška", izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

Avioni i posade već imaju veliko iskustvo u dostavi humanitarne pomoći, nakon što su prevozili pomoć u Tursku posle zemljotresa 2023. godine, kao i iz vazduha isporučivali pomoć u Gazu tokom 2024. i 2025. godine, saopštilo je nemačko Ministarstvo odbrane.

Putin izrazio saučešće Venecueli

Ruski predsednik Vladimir Putin danas je izrazio saučešće Venecueli nakon dva snažna zemljotresa koji su odneli živote velikog broja ljudi.

U pismu je Putin zamolio svoju venecuelansku koleginicu Delsi Rodrigez da prenese izraze saučešća porodicama i prijateljima žrtava, a povređenima je poželeo brz oporavak, saopštio je Kremlj.

- Izražavamo osećaj solidarnosti i podrške prijateljskom venecuelanskom narodu tokom ovog teškog vremena - naveo je Putin.

1/8 Vidi galeriju Putin na Božićnoj liturgiji nedaleko od Moskve Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Press Service

Podrška iz komšiluka "bratskoj zemlji"

Komšijske zemlje Venecuele brzo su ponudile pomoć.

Meksiko

Predsednica Meksika saopštila je da je vlada u kontaktu sa "bratskom zemljom" Venecuelom.

- Već sam naložila pripremu neophodne pomoći. Za sada su zatražili podršku specijalizovanog osoblja za spasavanje i zdravstvo - dodala je Klaudija Šejnbaum Pardo.

- Meksiko je uvek i biće solidaran.

El Salvador

Zemlja nudi pomoć, uključujući 300 spasilaca i bolničara, "zajedno sa 50 tona opreme, lekova i osnovnih potrepština", koji su spremni da krenu ka Karakasu, saopštio je predsednik Najib Bukele.

Brazil

Predsednik Lula da Silva rekao je da je naložio Ministarstvu spoljnih poslova da "proceni" situaciju u Venecueli i odredi "mere pomoći koje Brazil može da preduzme".

- Ponovo potvrđujem našu odlučnost da podržimo vladu vršiteljke dužnosti predsednice Delsi Rodrigez u oporavku pogođenih područja ove bratske nacije, čiji je narod pokazao veliku otpornost pred nedaćama - naveo je.

Dominikanska Republika

Luis Abinader je razgovarao sa Rodrigez i izrazio "najdublju solidarnost suočeni sa tragedijom izazvanom razornim zemljotresom".

- Sutra u ranim jutarnjim satima specijalizovani timovi za potragu, spasavanje i hitnu pomoć iz naših oružanih snaga kreću ka Venecueli kako bi podržali napore venecuelanskih vlasti - saopštio je predsednik.

Ekvador

Predsednik je poručio da "u potpunosti izražava solidarnost sa bratskim narodom Venecuele".