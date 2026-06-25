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- Kada se potresi dogode u kratkom vremenskom razmaku jedan od drugog, teško je precizno odrediti njihove tačne magnitude i lokacije, posebno kada je reč o drugom potresu, zbog toga što se signali na seizmogramima preklapaju - izjavio je seizmolog Pol Erl iz USGS-a za "Njujork tajms", komentarišući razorne zemljotrese u Venecueli.

Ukupan broj poginulih i povređenih još uvek nije poznat, iako je predsednica Delsi Rodrigez navela da je za sada potvrđeno najmanje 164 mrtvih i 971 povređeni. Očekuje se da bi broj žrtava mogao da raste.

Podsetimo, prvi zemljotres bio je jačine 7,2 stepena po Rihterovoj skali, dok je drugi, snažniji, iznosio 7,5 stepeni. Epicentar se nalazio u blizini glavnog grada Karakasa.

Erl objašnjava da je modeliranje USGS-a za zemljotres jačine 7,5 pokazao da bi broj žrtava mogao da bude od nekoliko hiljada do desetina hiljada, dok bi ekonomska šteta mogla dostići desetine milijardi dolara.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

- Ovo se ne dešava često. Kada se potresi javljaju jedan za drugim, veoma je teško odmah razumeti kakve posledice mogu da nastanu - dodaje seizmolog. On takođe upozorava da se u Venecueli narednih dana očekuju snažni naknadni potresi.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP