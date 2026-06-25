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Tragičan događaj zbio se istog dana kada je zabeležen najtopliji dan u istoriji zemlje, koji je odneo desetine života zbog ekstremnih temperatura.

Dečak je u sredu popodne umro nakon što je ostao sam u automobilu u mestu Sen-Gratijen, severozapadno od Pariza, tokom toplotnog talasa koji je pogodio Francusku.

Njegovi roditelji su ga "pronašli u vozilu parkiranom ispred njihove kuće", navodi policijski izvor. Vatrogasci su potvrdili smrt, koja se dogodila dok su region Pariza i veliki deo zemlje bili pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih temperatura.

Tužilaštvo u Pontoazu saopštilo je da su, kada su hitne službe stigle, zatekle roditelje deteta koji su bezuspešno pokušavali da ga reanimiraju.

Prema prvim rezultatima istrage, otac je rekao detetu da ide na spavanje. Međutim, dečak se udaljio od roditelja na najmanje 45 minuta, ušao je u automobil i ostao zarobljen unutra, navelo je tužilaštvo.

1/11 Vidi galeriju Talas vrućina poznat kao Omega blok zahvatio Evropu Foto: DAVID ARJONA/EFE, LUIS TEJIDO/EFE, JAVIER ETXEZARRETA/EFE

Rekordne temperature i tragične posledice

Francuska je u sredu zabeležila najtopliji dan ikada, nadmašivši prethodni rekord, sa prosečnom temperaturom od oko 30°C.

Toplotni talas koji pogađa zemlju skoro nedelju dana već je doveo do smrtnih slučajeva, uključujući više od 40 slučajeva utapanja i smrt nekoliko beskućnika.

Prošlog ponedeljka, dva brata od 2 i 4 godine takođe su pronađena mrtva u porodičnom automobilu, parkiranom u stambenoj zoni u Karpentrasu, na jugoistoku zemlje.

Zamenik gradonačelnika Pariza Emanuel Gregoar je u četvrtak izvestio o "porastu smrtnosti" u prestonici zbog toplotnog talasa, ali nije naveo tačne brojke.

1/11 Vidi galeriju Ekstremne vrućine širom Evrope zbog "toplotne kupole" Foto: María José López / ContactoPhoto / Profimedia, Tolga Akmen/EPA

Majka pronašla sinove mrtve u automobilu na jugu Francuske

Podsetimo, ovo je još jedan od tragičnih slučajeva smrti dece u automobilu tokom smrtonosnog toplotnog talasa u Francuskoj.