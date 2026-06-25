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Snage ukrajinske vojske nastavljaju da potiskuju neprijatelja sa juga i pojačavaju pritisak na ruske snage u blizini Kinburnskog poluostrva. Ukrajinska vojska je objavila snimke na kojima se vidi kako se ukrajinska zastava vijori iznad Kinburna.

Ovo je preneo Kanal 24, pozivajući se na operativno-taktičku grupu "Odesa". Prema navodima Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinska vojska ne samo da pokazuje svoje prisustvo na poluostrvu, već i sistematski gađa važne neprijateljske ciljeve.

Kinburnsko poluostrvo, zapadno od Krima, južno od Nikolajeva i istočno od Odese Foto: Printscreen/Liveuamap

Na snimku se vidi uništavanje komandnih punktova ruskih napadnih dronova "Molnija", koji se nalaze južno od Kinburna, u području naselja Očakivske. Upravo iz tog pravca neprijatelj je sistematski lansirao bespilotne letelice za napade na desnu obalu Mikolajivske oblasti. Važan događaj u ovoj operaciji bilo je podizanje ukrajinske zastave na poluostrvu.

- Odbrambene snage sprovode kompleksnu operaciju na putu ka Krimu i podsećaju okupatore ko je gospodar ove zemlje. Ukrajinska zastava se pojavila na Kinburnskom poluostrvu. To je jug Mikolajivske oblasti, koji se ranije smatrao okupiranim - navodi se u saopštenju vojske.

Odeski vojni okrug naglašava da je podizanje zastave deo šire operacije smanjenja borbenih sposobnosti ruske grupacije na Kinburnskoj prevlaci i okolnim teritorijama.

- Sada smo, zajedno sa snagama i sredstvima viših komandanata iz vojnog okruga "Jug", praktično presekli logistiku okupatora na Kinburnskoj prevlaci. Snabdevanje municijom, hranom i gorivom je praktično zaustavljeno. Vojnik ne može da ratuje bez hrane i sveže vode. Zato se, prema obaveštajnim podacima, trenutno vrši njihova evakuacija - rekao je pukovnik Denis Nosikov, komandant Odeske specijalne komande.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Posebno izolacija ruske vojske i uništavanje logističkih pravaca postepeno otežavaju neprijatelju opstanak na poluostrvu. Odbrambene snage dodaju da operacija i dalje traje, naglašavajući da ceo jug Ukrajine mora biti oslobođen od ruskih snaga.

Pored toga, vojna komanda je podsetila da Krim i Kinburnsko poluostrvo ostaju sastavni deo Ukrajine i da se borba za njihovo oslobađanje nastavlja.

Prethodno je objavljeno da ruski vojnici počinju da napuštaju Kinburnsku prevlaku nakon što su ukrajinske snage gotovo u potpunosti presekle njihovo snabdevanje municijom, gorivom i hranom.