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Više od 10.000 ljudi vode se kao nestali u Venecueli nakon dva uzastopna razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koji su pogodili ovu zemlju.

Skaj njuz navodi da je to objavio sajt koji je pokrenut kako bi pratio broj nestalih, a koji na društvenim mrežama šeruju vođe venecuelanske opozicije.

Britanska televizija podseća da se mnogi od njih nalaze u izgnanstvu u inostranstvu zbog otpora vlasti u Karakasu, ali objavljuju podatke o humanitarnoj katastrofi.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Prema pomenutom sajtu, više od 10.000 osoba je bilo na spisku nestalih do 5.40 sati jutros po lokalnom vremenu, odnosno 11.40 časova u Srbiji.

U vezi sa zemljotresima u Venecueli novinarima se obratio i američki državni sekretar Marko Rubio.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

On je na pitanje koliko bi u dolarima mogla da iznosi pomoć administracije predsednika Donalda Trampa južnoameričkoj zemlji odgovorio da je "isuviše rano" da se to kaže.

- Njima (Venecuelancima) su hitno potrebne ekipe za potragu i spasavanje, morate da izvučete ljude iz tih ruševina u narednih 48 sati ili neće preživeti - kazao je šef Stejt departmenta.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Rubio je dodao da "zna da se predsednik (Tramp) čvrsto obavezao da pomogne Venecueli".

Tramp se noćas oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) ubrzo nakon katastrofalnih potresa u Venecueli.

1/13 Vidi galeriju Marko Rubio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

- Dva velika zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele su ogromnih razmera i izazavali su užasno veliki broj smrtnih slučajeva. SAD su spremne, voljne i sposobne da pomognu! Naložio sam svim agencijama naše vlade da se spreme za brzu akciju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje. Prvi izveštaji nisu dobri!!! Predsednik D. DŽ. T. - napisao je šef Bele kuće.

Prema podacima Geološkog instituta SAD (USGS) ova dva zemljotresa bila su najjača u Venecueli još od katastrofalnog potresa koji je pogodio tu zemlju 29. oktobra 1900. godine.