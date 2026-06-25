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Jedno dete je palo sa platforme za posmatranje u neposrednoj blizini Bledskog zamka u Slovenijinešto pre 11 časova i zadobilo teške povrede, saopštile su nadležne vlasti.

Prema navodima Policijske uprave Kranj, porodica iz Mađarskešetala je stazom oko Bledskog zamka kada je dete stalo na ivicu i palo u provaliju, pri čemu je teško povređeno.

Na licu mesta su ga zbrinuli bolničari, nakon čega je helikopterom slovenačke vojske prebačeno u Univerzitetski klinički centar (UKC) Ljubljana.

- Dete je skliznulo sa vidikovca preko zida, a zatim niz strmu padinu - rekao je Toni Smolej, načelnik Gorske službe spasavanja Radovljica. U akciji spasavanja učestvovalo je 10 spasilaca.

Policija prikuplja informacije o događaju i o svim nalazima će obavestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.

(Kurir.rs/RTV SLO)

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