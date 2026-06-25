HOROR NA BLEDSKOM JEZERU! Dete palo u provaliju sa vidikovca zamka, HITNO prebačeno vojnim helikopterom za Ljubljanu!
Jedno dete je palo sa platforme za posmatranje u neposrednoj blizini Bledskog zamka u Slovenijinešto pre 11 časova i zadobilo teške povrede, saopštile su nadležne vlasti.
Prema navodima Policijske uprave Kranj, porodica iz Mađarskešetala je stazom oko Bledskog zamka kada je dete stalo na ivicu i palo u provaliju, pri čemu je teško povređeno.
Na licu mesta su ga zbrinuli bolničari, nakon čega je helikopterom slovenačke vojske prebačeno u Univerzitetski klinički centar (UKC) Ljubljana.
- Dete je skliznulo sa vidikovca preko zida, a zatim niz strmu padinu - rekao je Toni Smolej, načelnik Gorske službe spasavanja Radovljica. U akciji spasavanja učestvovalo je 10 spasilaca.
Policija prikuplja informacije o događaju i o svim nalazima će obavestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.
(Kurir.rs/RTV SLO)