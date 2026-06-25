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Svečano obeležavanje 35. godišnjice slovenačke nezavisnosti, čiji je vrhunac bila državna proslava na Trgu republike u Ljubljani, ostalo je u senci ponašanja dela publike koje je ocenjeno kao neprimereno za ovakav događaj, piše Delo.

Naime, slovenačka predsednica Nataša Pirc Musar izviždana je tokom svog govora, do te mere da je morala da prekine obraćanje i sa bine zamoli okupljene da joj dozvole da završi izlaganje.

- Molim vas, pustite me da završim - rekla je Pirc Musar u jednom trenutku.

Zvižduci i negodovanje iz publike usledili su nakon što je predsednica napustila svečani ton govora i iznela oštru kritiku stanja u slovenačkom društvu i politici.

Ona je ukazala na, kako smatra, najveće probleme u zemlji, naglasivši da su među političarima oba politička bloka osveta i omalovažavanje državnih institucija postali gotovo prihvatljivi obrasci ponašanja.

Predsednica je upozorila i na atmosferu straha koja se, kako je navela, iz mandata u mandat prenosi kroz javnu upravu, obrazovanje, nauku i medije, jer politička pripadnost prečesto ima prednost nad stručnošću pri izboru rukovodećih kadrova.

"Potezi podsećaju na vreme kojem smo rekli ne"

Pirc Musar je u nastavku govora osudila stalne borbe za uticaj nad javnim medijima, pokušaje zataškavanja novinarskih otkrića o korupciji, kao i najavljene vladine mere usmerene protiv nevladinih organizacija i civilnog društva.

Prema njenim rečima, takvi potezi opasno "podsećaju na metode kontrole i političkog uticaja koje je Slovenija pre 35 godina odlučno odbacila". Kritikovala je i populistička obećanja o smanjenju poreza, istakavši da nije moguće održati socijalnu državu, stabilan zdravstveni sistem i kvalitetno obrazovanje bez jasnog objašnjenja kako će se sve to finansirati.

Nataša Pirc Musar Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

I Janšin govor izazvao reakcije

Ostatak programa protekao je uz obraćanje premijera Janeza Janše i državne ceremonije. Tokom Janšinog govora takođe su se mogli čuti zvižduci iz dela publike, ali i brojni aplauzi.

On je istakao da je slovenački bruto domaći proizvod u proteklih 35 godina porastao šest puta, ocenivši da su za to najzaslužniji privreda, lokalna samouprava i porodica kao temelj društva, dok je kao glavne prepreke daljem razvoju naveo preteranu centralizaciju i birokratiju.

On je poručio da su različita mišljenja i politički stavovi normalan deo demokratije, ali da narod u ključnim trenucima mora biti jedinstven. Predložio je i da se naredne godine na Trgu republike podigne spomenik sa istorijskim rečima Jože Pučnik da je Slovenija samostalna i nezavisna država.

1/5 Vidi galeriju Janez Janša, predsednik slovenačke stranke SDS i bivši premijer Foto: Denes Erdos/AP, EPA/IGOR KUPLJENIK

Dodao je da "društvo ima dug prema precima koji će biti vraćen tek kada se obnovi pravo na sećanje i kada svi stradali budu dostojno sahranjeni."

Pre centralne proslave, predsednica Pirc Musar ugostila je u predsedničkoj palati članove porodica pripadnika Teritorijalne odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i civilnih žrtava rata iz 1991. godine.

Tom prilikom izrazila im je "duboko poštovanje i zahvalnost za hrabrost i požrtvovanost, istakavši da su njihova dela trajno upisana u kolektivno sećanje Slovenije."